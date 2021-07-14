مجلس الشارقة يبحث المعايير الخاصة بـ «المدينة الرياضية الأولمبية»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

واصلت لجنة الألعاب الفردية بمجلس الشارقة الرياضي استعراض التقارير الخاصة بخطة عمل مشروع الشارقة مدينة رياضية أولمبية، ومتابعة المهام والأدوار المكلف بها أعضاء اللجنة. جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته أخيراً بمقر اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس وحضور الأعضاء.

واستعرض المجتمعون مختلف المعايير الخاصة بمشروع الشارقة مدينة رياضية أولمبية من مختلف الجوانب والتجهيزات اللوجستية وغيرها، من حيث المنشآت والمرافق اللازمة والخدمات اللوجستية المطلوبة والمؤسسات المتعاونة للمدينة الرياضية.

وناقشت اللجنة تقرير دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو خلال الشهر الجاري لاستخلاص أهم النقاط والاستفادة منها في ملف مشروع الشارقة مدينة رياضية أولمبية وتحديد المعايير المختلفة، والنقاط الأساسية الواجب توافرها في الفعاليات المصاحبة ضمن القرية الأولمبية وفقاً للعديد من العوامل.

وقال عبدالملك جاني في تصريح صحافي: اللجنة تعمل على إنجاز عدد من التقارير الخاصة بمشروع الشارقة مدينة رياضية أولمبية، حيث يمثل هذا المشروع أهمية كبرى للارتقاء بالرياضة واستضافة الفعاليات لما تمتلكه الإمارة الباسمة من بنية رياضية مميزة تحتوي على العديد من المنشآت والملاعب الرياضية سواء للألعاب الفردية أو الرياضات الجماعية، ويأتي ذلك للارتقاء بالرياضة في الإمارة الباسمة بوجه خاص ودولة الإمارات بوجه عام.

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