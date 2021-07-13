ثنائية ذهبية لمربط دبي في بطولة ستروخن الدولية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يواصل مربط دبي للخيول العربية تألقه في بطولات الموسم الخارجي لجمال الخيول العربية الأصيلة، والتي تشهد تنافساً محتدماً، في ظل ارتفاع منسوب جودة الإنتاج العالمي، وانتشاره بين العديد من المرابط الدولية.

وقال مربط دبي في بيان، أمس: «بعد الإنجاز التاريخي الأخير للمربط في بطولة منتون الدولية، تمكن المربط من فرض هيبته القيادية في بطولة ستروخن الدولية لجمال الخيل العربية 2021، التي اختتمت فعالياتها، أول من أمس، في ألمانيا، محرزاً ذهبيتين ثمينتين، بعد منافسات مثيرة مع كبرى المرابط الدولية التي دفعت بأجود إنتاجها من الخيول الأصيلة».

وأوضح: «استطاع المهر العالمي الواعد (دي شرط)، وهو من الفحل (إكسكليبور)، والفرس (دي شيهانة) بنت البطلة العالمية (دي شهلا) بنت البطلة العالمية أسطورة الإنجاز والإنتاج (إف تي شيلا)، استطاع أن يمنح مربط دبي الميدالية الذهبية دون قيد أو شرط في بطولة المهور بعمر السنة، مؤكداً قوته الجمالية التي عبر عنها بإحراز ذهبية بطولة (الآرتي دي كافالو) الدولية بإيطاليا خلال الشهر الماضي».

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