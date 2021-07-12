25 ملاكماً يمثلون الإمارات في بطولة آسيا للشباب والناشئين

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

كشف نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الملاكمة رئيس اللجنة التنظيمية للملاكمة في دول مجلس التعاون الخليجي، محمد بوخاطر، أن الملاكمة الإماراتية ستشارك بأكبر وفد خلال بطولة آسيا الأولى للشباب، والثانية للناشئين، التي ستستضيفها الدولة في دبي، خلال الفترة من 17 إلى 31 أغسطس المقبل.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن وفد الإمارات سيتألف من 25 ملاكماً وملاكمة سيخوضون التحدي الآسيوي الكبير»، موضحاً أن «هذا العدد يؤكد اتساع قاعدة ممارسة اللعبة في الدولة من كلا الجنسين، وأن المنتخبات الوطنية تطبّق العمل الاحترافي، وأنها نجحت في الحد من الآثار السلبية لجائحة (كورونا)».

ووصف بوخاطر حصول مدربين ومحكّمين إماراتيين على شهادات «ستار3» في التحكيم والتدريب، بأنه يعزز النجاح، لكونه قاد إلى ممارسة الملاكمة وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، مشيراً إلى أن «الجهود التي بُذلت، والمكاسب التي تم تحقيقها في السنوات الأربع الماضية، بأنها تبشر بالخير لمستقبل مميز للملاكمة الإماراتية، ما يؤكد حرص الدولة على تعزيز مكانة الرياضة الإماراتية، خصوصاً أن رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة نائب رئيس الاتحاد الدولي، أنس العتيبة، من الإمارات، شكل إضافة مهمة لتطور الملاكمة الإماراتية، إلى جانب تطوير العملين الإداري والفني، من خلال الدورات التي تمت استضافتها أو المشاركة فيها، وهو ما يعني أننا في الطريق الصحيح».

وأشار إلى أن «استضافة الإمارات لبطولتين قاريتين في شهور قليلة، تؤكد أن الإمارات ودبي مكان مميز لاستضافة مختلف أنواع الفعاليات، ومنها البطولات الرياضية، وأن استضافة البطولة المقبلة للشباب والناشئين تعكس نجاح استضافة بطولة آسيا الماضية للرجال».

وعبّر بوخاطر عن سعادته بفوز الإماراتية، حنان الزيودي، بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا التي أقيمت أخيراً في دبي، موضحاً أن «فريق الملاكمة يتألف من خمس فتيات قويات ومؤهلات للمنافسة في المستقبل القريب، بينما كان سابقاً يقتصر على عدد أقل».

5 فتيات يشاركن في بطولة آسيا الأولى للشباب والثانية للناشئين.

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