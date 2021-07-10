الحكم السابق محمد عبدالكريم: أشعر بتحسن كبير بعد إجراء عمليتين جراحيتين

المصدر: منصور السندي ■ دبي

قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم، محمد عبدالكريم، إنه غادر الأسبوع الماضي مستشفى راشد، بعدما أجرى عمليتين على مستوى المخ، الأولى كانت لاستئصال ورم في عظمة الرأس، مشيراً إلى أنه يشعر بتحسن كبير بعد نجاح العمليتين.

وأضاف محمد عبدالكريم لـ«الإمارات اليوم»: «بعد العملية الأولى بيومين فقط، حدث لي نزيف، ما اضطر الطبيب المعالج لإجراء عملية جراحية أخرى، وتعرضت كذلك لالتهاب حاد في المعدة والدم، واضطر الطبيب لحجزي في المستشفى حتى تعافيت من هذه الالتهابات». وأضاف: «تم إجراء آخر فحص، وأظهرت النتيجة أن الورم في المخ حميد، وحالياً أنا بحال أفضل، ولله الحمد».

وتقدم محمد عبدالكريم بشكره الجزيل لإدارة مستشفى راشد، ولكل الأطباء والعاملين في المستشفى، والأسرة الرياضية في الدولة عامة، ولزملائه وأصدقائه الحكام، وللمسؤولين في اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام.

وكان الحكم الدولي السابق في كرة القدم، محمد عبدالكريم، قد اعتزل التحكيم في عام 2015، بعد مسيرة طويلة ومميزة، امتدت نحو 21 عاماً، قاد خلالها العديد من المباريات المهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

نتيجة الفحوص أظهرت أن الورم حميد، والوضع الصحي الحالي أفضل للحكم الدولي السابق.

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