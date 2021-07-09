120 لاعبة في بطولة النصر للبادل تنس للسيدات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق، ظهر اليوم، منافسات بطولة النصر للبادل تنس للسيدات بنسختها الأولى، التي ينظمها نادي النصر، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي و«ورلد بادل أكاديمي»، وتشهد مشاركة 120 لاعبة يمثلن 60 فريقاً، حيث تقام منافسات البطولة على مستوى الزوجي، يمثلهن بنات الإمارات والعديد من الجنسيات المقيمة على أرض الدولة، ويتنافسن للفوز بألقاب منافسات الزوجي.

وتتوزع الفرق الـ60 من بنات الإمارات والوافدات على ثلاثة مستويات للمنافسة على ألقابها، حيث يشارك في منافسات الفئة الأولى والمخصصة للمبتدئات 28 فريقاً، ويشارك في منافسات الفئة الثانية المخصصة للاعبات الواعدات 24 فريقاً، بينما تضم الفئة الثالثة للاعبات المستوى الأول ثمانية فرق، وستقام منافسات الأدوار التمهيدية اليوم، وتختتم بالأدوار النهائية، غداً، لتحديد هوية الفرق الفائزة على مستوى الفئات الثلاث.

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