مباريات الجولة الأولى للدوري الإماراتي وكأس الخليج العربي في الموسم الجديد

المصدر: منصور السندي-دبي

سحبت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم، بفندق ريكسوس بريميوم في دبي، قرعة الموسم الكروي الجديد 2021-2022، لمسابقتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، إذ يستهل الجزيرة حامل لقب الدوري للموسم المنصرم مشواره في الجولة الأولى بلقاء الظفرة، فيما يلتقي بني ياس وصيف البطل مع الوصل وشباب الأهلي مع الإمارات والشارقة مع اتحاد كلباء ويلتقي العين مع خورفكان، والنصر مع عجمان والعروبة مع الوحدة

وتنطلق مباريات الجولة الأولى للدوري يومَي 19 و20 أغسطس المقبل، تعقبها الجولة الثانية يومَي 25 و26 من الشهر ذاته، قبل التجمع الأول للمنتخب الأول لبداية التصفيات النهائية.

وتم خلال القرعة تقسيم الفرق الـ 12، باستثناء الجزيرة وشباب الأهلي، على وعاءين بناءً على ترتيب موسم 2020 - 2021، حيث ضم الأول أندية: بني ياس الشارقة والنصر، العين والوحدة واتحاد كلباء، وضم الثاني أندية: الوصل وخورفكان والظفرة وعجمان والعروبة والإمارات.

وفي كأس الخليج العربي، يلتقي في الجولة الأولى اتحاد كلباء مع العروبة، والعين مع الإمارات، وبني ياس مع الوصل، والشارقة مع عجمان، والنصر مع الظفرة، والوحدة مع خورفكان.

واعتمدت الرابطة، الآلية الفنية لمراسم قرعة كأس الخليج العربي، التي ستقام للعام الثاني على التوالي بنظام خروج المغلوب من مباراتين، في الدور الأول وربع النهائي ونصف النهائي، على أن تكون المباراة النهائية في ملعب محايد، وسيصعد الجزيرة وشباب الأهلي مباشرة إلى ربع النهائي، بصفتهما بطلَي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي في الموسم الماضي.

وتنطلق مباريات كأس الخليج العربي يومي 15 و16 أكتوبر 2021، فيما تقام مباراة كأس سوبر الخليج العربي، التي تجمع الجزيرة بطل الدوري مع شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة، في 10 يناير المقبل.

وكرمت الرابطة كلا من سيف أبن اللاعب الدولي السابق الراحل سالم سعد وكذلك اللاعب أحمد العكبري وعمرو أبن الزميل الإعلامي الراحل عماد عثمان.

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