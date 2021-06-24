«دبي أوتودروم» تبدأ الموسم الصيفي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت «دبي أوتودروم»، المنشأة الرياضية والترفيهية المتكاملة التي تعد الأولى من نوعها في الدولة، الموسم الصيفي بمجموعة متنوعة من الأنشطة المصمّمة خصيصاً لتلبية تطلعات عشاق السيارات من مختلف الفئات، سواء من محبي السباقات أو السائقين العاديين أو سائقي الكارتينغ المبتدئين.

وقالت في بيان أمس: «يمكن لمالكي السيارات قيادة سياراتهم الخاصة خلال الأيام المخصصة شهرياً في حلبة (دبي أوتودروم)، الأمر الذي يتيح للسائقين المبتدئين والمحترفين اختبار ذروة أداء سيارتهم ضمن بيئة آمنة وبعيداً عن القيود المفروضة على الطرق العامة. وتضم (دبي أوتودروم) مجموعة متكاملة من سيارات السباق والسيارات الرياضية فائقة السرعة حول العالم، والتي يمكن للجمهور التمتع بقيادتها من خلال فعالية تجربة السيارات الرياضية فائقة السرعة التي تقام مرتين أسبوعياً، ويستطيع السائقون أيضاً الاستمتاع بـ(فورمولا دبي ماكس) التي تتيح لهم تجربة قيادة سيارات السباق المزودة بمقعد واحد ذات طابع سيارات (فورمولا1)، والمعروفة بقوة الأداء وانسيابية الحركة بفضل نظام الديناميكا الهوائية».

وأوضحت: «كما سيتمكن جميع محبي القيادة من المنافسة على حلبة (كارتدروم) الشهيرة التابعة لـ(دبي أوتودروم)، إلى جانب المشاركة في فعاليات سباقات سلسلة سودي العالمية، التي تعتبر بطولة الكارتينغ الأبرز في جميع أنحاء العالم. وسيحظى السائقون المتفوقون خلال المنافسات بفرصة المشاركة في البطولة العالمية، والتي تقام تاريخياً في أوروبا. أما بالنسبة للسائقين المبتدئين، فتقدم (دبي أوتودروم) لهم فعالية ليالي سباقات المبتدئين، التي تشكل محطة مهمة لانطلاق السائقين في رحلة تطوير مهاراتهم في القيادة والاستعداد لخوض السباقات بكفاءة تامة».

وختمت «كما سيشهد موسم الصيف الحالي توفير خصم بنسبة 20% لجميع العملاء على تجربة القيادة (BMW 330i M-Sport)، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس 2021».

• يمكن لمالكي السيارات قيادة سياراتهم الخاصة في حلبة «دبي أوتودروم».

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