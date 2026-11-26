أصبحت منطقة خليج سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية ميدان اختبار غير رسمي لسيارات الأجرة ذاتية القيادة، حيث تجري شركات مثل وايمو، وزوكس، وتسلا اختبارات لسيارات ذاتية القيادة تحت إشراف متخصصين في شوارع سان فرانسيسكو.

كما بدأ أسطول من سيارات لوسيد جرافيتي الرياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في)، المجهزة بنظام القيادة الذاتية، يجوب المنطقة خلال العام الحالي لاختبار تجربة القيادة الذاتية لسيارات أجرة تابعة لشركة خدمات النقل الذكي أوبر تكنولوجيز.

وأشار موقع ”كار أند درايفر“ المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن هذه الاختبارات جرت بوجود سائق احتياطي جاهز لتولي القيادة، في حين أن سيارات جرافيتي الرياضية متعددة الاستخدامات تعمل الآن بدون سائق بشكل كامل.

تم تطوير سيارات جرافيتي الرياضية متعددة الاستخدامات المعدلة بالتعاون بين شركة صناعة السيارات الكهربائية ولوسيد، وأوبر، تكنولوجيز ونورو، المتخصصة في تطوير برمجيات القيادة الذاتية. وتتميز سيارات الأجرة ذاتية القيادة الجديدة بواجهة مستخدم داخلية من تصميم أوبر، ويتم تشغيلها بواسطة نظام القيادة الذاتية من نورو.

وتم دمج كاميرات عالية الدقة، وأجهزة استشعار ليدار، وأجهزة استشعار رادار في هيكل السيارة جرافيتي، ومثبتة على دائرة إضاءة (هالة) على السطح حيث تستخدم أيضا كوسيلة لتحديد السيارة الصحيحة التي طلبها الراكب من خلال شريط إضاءة بتكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي (إل.إي.دي).

بدأت اختبارات هذه السيارات لأول مرة تحت إشراف بشري في ديسمبر 2025. ومنذ ذلك الحين، واصلت شركة نورو إجراء اختبارات على مدار الساعة تحت إشراف بشري في كل من سان فرانسيسكو وهيوستن.

وتعلن الشركة الآن استعدادها لبدء المرحلة التالية والتي تتضمن تسيير المركبات على الطرق العامة دون وجود سائق أو مراقب سلامة بداخلها.

وقامت شركة لوسيد بتصنيع وتسليم أكثر من 100 مركبة ذاتية القيادة لتنفيذ هذه المرحلة الجديدة من الاختبارات.

ومن جانبها، أصدرت إدارة المركبات الآلية في ولاية كاليفورنيا تصريحين هذا العام؛ يسمح أحدهما باختبار المركبات على الطرق العامة دون وجود مراقب سلامة بداخلها، بينما يسمح الآخر بنقل الركاب بشرط وجود سائق أو مراقب سلامة داخل المركبة.