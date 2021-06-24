الرمس والجزيرة الحمراء يقتربان من العودة إلى دوري الهواة

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

علمت «الإمارات اليوم»، من مصدر مسؤول، أن ناديي الرمس والجزيرة الحمراء يقتربان من العودة مجدداً للعب في دوري الهواة لأندية الدرجة الأولى، انطلاقاً من الموسم المقبل. وأكد المصدر أن الناديين يدرسان حالياً إمكانية العدول عن قرار الانسحاب الذي أبعد الناديين عن مسابقات الهواة منذ 2014-2015.

وأشار إلى أن الناديين يتباحثان في الوقت الراهن مع الجهات المعنية، لتذليل الصعوبات التي تواجههما، وتسهيل عملية العودة، وأوضح المصدر أن انطلاق الموسم المقبل بين 3 سبتمبر في حال ظل عدد الأندية دون زيادة، أو 24 منه إذا ما زاد العدد على 11 حالياً.

وفي حال عاد الرمس والجزيرة الحمراء رسمياً، سيزيد عدد أندية الدرجة الأولى المشاركة في الموسم المقبل إلى 13، بدلاً من 11 حالياً. وقد لا يقتصر الأمر على عودة الناديين، بل بالإمكان ضم أندية أخرى، غير المنسحبة. يذكر أن اتحاد كرة القدم يمنح قرابة مليوني درهم لعدد من الأندية التي تشارك في دوري الهواة، لتعزيز قدراتها المالية، وبما يمكنها من المشاركة بانتظام في مختلف المسابقات.

وكان نادي رأس الخيمة قريباً من المشاركة في الموسم الماضي، لكنه قرر العدول عن قراره في آخر لحظة. وسبق لفريق الجزيرة الحمراء أن بلغ المركز السادس في ترتيب أحد المواسم السابقة للدرجة الأولى، بينما نجح الرمس في الوصول إلى مراكز مميزة.

• عودة الناديين قد ترفع من عدد أندية الهواة إلى 13.

• انطلاق الموسم المقبل بين 3 سبتمبر أو 24 منه.

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