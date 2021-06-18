تسديدات.. النقبي يحتفي بالمهندسة الرابعة في أسرته

المصدر: الامارات اليوم

احتفى المدرب السابق للمنتخب الوطني للشباب ونادي اتحاد كلباء، هلال محمد، بتخرج ابنته «تهاني» في الجامعة الأميركية بالشارقة، ونيلها شهادة الماجستير في إدارة النظم الهندسية بدرجة امتياز، متمنياً لها المزيد من النجاح والتوفيق.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم» إن «تهاني» رابع مهندسة بين أفراد العائلة، إلى جانب أشقائها «بدور» و«بدر» و«هاني»، وجميعهم حاصلون على شهادة الماجستير.

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