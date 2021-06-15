«فنية الأولمبية» تستعرض استعدادات المشاركة في أولمبياد طوكيو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استعرضت اللجنة الفنية الأولمبية استعدادات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام بطوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس المقبلين من أجل الوقوف على أبرز المستجدات، وتوفير كل المتطلبات للوفد المشارك.

وأكّد أعضاء اللجنة الفنية الأولمبية أن المشاركة في أكبر حدث رياضي على مستوى العالم إنما تعد فرصة كبيرة لإعلاء راية الوطن أمام آلاف الرياضيين الموجودين من مختلف الدول، الأمر الذي يتطلب إصراراً وعزيمة لتحقيق الإنجاز والتتويج بأغلى الميداليات على الإطلاق، وكتابة اسم الإمارات في سجل المجد الأولمبي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية الأولمبية الذي عقد ظهر أول من أمس، عبر وسائل الاتصال المرئي، برئاسة النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية رئيس اللجنة الفنية محمد المحمود، وبحضور نائب رئيس اللجنة عبدالمحسن الدوسري، وكل من الأعضاء طلال الهاشمي، وعلي عمر البلوشي، ومقرر اللجنة أحمد الطيب.

وذكرت اللجنة الأولمبية، في بيان، أمس: «ناقش أعضاء اللجنة كل الإجراءات الخاصة بمغادرة ووصول الرياضيين في ظل وجود العديد من الإجراءات والتطورات المختلفة التي تطرأ كل يوم على صعيد المشاركة في الاستحقاق الأولمبي، بما يضمن معرفة كل الجوانب اللازمة ويوفر الجهد والوقت على رياضيينا خلال مشاركاتهم». وأضافت: «كما اطلع الحضور على التقرير المعدّ من قبل إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية والذي تضمّن كل المعلومات والبيانات المتعلقة بالدورة والقرية وأماكن الإقامة والتنقلات وإجراءات السفر والبروتوكولات المعتمدة من قبل اللجنة المنظمة للحدث، إضافة إلى استعراض التصور المبدئي للاستحقاقات المقبلة خلال العام الجاري، سواءً دورة الألعاب الآسيوية للشباب بمدينة شانتو بالصين أو دورة الألعاب الخليجية بدولة الكويت».

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