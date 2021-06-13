تيغالي: تأهل المنتخب إلى المرحلة الثالثة أهم من إحراز الأهداف

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أبدى لاعب النصر والمنتخب الوطني، سيباستيان تيغالي، سعادته بإحرازه أول هدف رسمي له مع «الأبيض»، بعدما أحرز الهدف الخامس للمنتخب في مرمى إندونيسيا، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الجمعة الماضي، وانتهى بفوز «الأبيض» بخمسة أهداف دون رد في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لافتاً إلى أنه رغم سعادته الكبيرة بإحرازه أول هدف له مع المنتخب، لكن تأهل «الأبيض» إلى المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال أهم بالنسبة له من إحرازه للأهداف.

وقال تيغالي لـ«الإمارات اليوم»: «إن المباراة المقبلة للمنتخب أمام فيتنام تعدّ الأهم في الوقت الحالي»، موضحاً: «حققنا الأهم في المباريات الثلاث الماضية بالفوز على كل من ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، بينما سنخوض غداً المباراة الأهم في التصفيات أمام فيتنام، خصوصاً أنها ستحدد الفريق الذي سيتصدر لائحة ترتيب المجموعة السابعة، ويتأهل بشكل مباشر إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022».

وأضاف: «المواجهة أمام فيتنام ستكون صعبة، خصوصاً أن المنافس يقدم مستويات جيدة في المرحلة الثانية بالتصفيات، ويتصدر لائحة ترتيب المجموعة السابعة، ولا شك أن هذه المباراة تحتاج إلى تركيز أكبر من لاعبي المنتخب، مقارنة بالمباريات السابقة، لأن اللقاء سيكون أمام المنافس المباشر على صدارة المجموعة، إلى جانب أن منتخب فيتنام يمتلك فرصتين للحصول على المركز الأول وهما التعادل أو الفوز، بينما الإمارات تلعب من أجل هدف واحد فقط هو الفوز».

وأشار إلى أن المنتخب لا يفكر في حسابات التأهل، من خلال الحصول على المركز الثاني في المجموعة السابعة، وقال: «لا يمكن أن ندخل اللقاء أمام فيتنام ونحن نفكر في إمكانية التأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات، بحلول (الأبيض) في المركز الثاني، لأن الحسابات معقدة بالنسبة إلى أفضل خمسة منتخبات ستحتل المركز الثاني، لذلك تفكيرنا وتركيزنا فقط هو الفوز على فيتنام والحصول على المركز الأول، حتى نتجنب أي حسابات أخرى قد لا تكون في مصلحتنا».

وتحدث تيغالي عن مردود المنتخب في المباريات الثلاث، التي لعبها الفريق في مرحلة الإياب من التصفيات، وقال: «أرى أن الفريق ظهر بشكل جيد جداً، خصوصاً أن المنتخب كان في وضع صعب بسبب النتائج التي حققها في مرحلة الذهاب، التي أسهمت في خسارة الفريق للعديد من النقاط، بينما خاض مرحلة الإياب، ولا يوجد أي خيار آخر غير أن نحقق الفوز في المباريات الأربع التي سنلعبها».

وواصل حديثه: «مستوى اللاعبين في تصاعد، وحققنا الفوز على ماليزيا بأربعة أهداف دون رد، ورغم ذلك المباراة كانت صعبة، وأحرزنا ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وتكرر الأمر نفسه أمام تايلاند بعدما ظلت النتيجة معلقة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، قبل أن يحرز الفريق الهدف الثالث ويضمن الفوز، بينما تعامل (الأبيض) بشكل جيد مع مباراة إندونيسيا، وحقق فوزاً مهماً بخمسة أهداف دون رد، قبل خوض المباراة الأهم أمام فيتنام».

ورداً على سؤال حول عدم مشاركته في التشكيلة الأساسية للمدرب بيرت فان مارفيك، وتأثير ذلك في رغبته في التألق مع المنتخب وإحراز الأهداف، قال: «اللعب في المنتخب يختلف عن الأندية، والمنافسة تكون قوية بين عدد كبير من اللاعبين، وبالنسبة لي بالتأكيد أتمنى المشاركة أساسياً، ولكن في الوقت نفسه أحترم رؤية المدرب، والأهم بالنسبة لنا جميعاً هو أن يحقق (الأبيض) الانتصارات، وأن يتأهل الفريق إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وهو الأمر الذي يعدّ أهم من مشاركتي أساسياً وإحرازي للأهداف، بينما من جانبي أنا جاهز للمشاركة في أي وقت يطلبه مني المدرب، وسأبذل كل جهدي لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات».

الحضور الجماهيري له تأثير إيجابي كبير

أشاد تيغالي بجمهور منتخب الإمارات، وقال: «نحن سعداء جداً بعودة الجمهور إلى المدرجات، ولا شك أن لهم تأثير إيجابي كبير على اللاعبين، خصوصاً أننا لعبنا المباريات في الموسم المنصرم من دون حضور الجمهور بداعي تأثير جائحة فيروس (كورونا)، ونأمل أن يحالفنا التوفيق في تحقيق الفوز على فيتنام، حتى نسعد الجمهور الذي له دور كبير في النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في المباريات الماضية».

• «المواجهة أمام فيتنام ستكون صعبة، خصوصاً أن المنافس يقدم مستويات جيدة».

• «المنتخب لا يفكر في حسابات التأهل، من خلال الحصول على المركز الثاني».

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