راشد بن حميد: أداء المنتخب أمام إندونيسيا يرفع رأس كل إماراتي

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق ■ دبي

أهدى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، مشجعاً إماراتياً من أصحاب الهمم كاميرا تصوير فوتوغرافي، تقديراً لحضوره خصيصاً من العين على كرسي متحرك لدعم الأبيض في مباراته ضد إندونيسيا التي جرت أول من أمس، لحساب المجموعة السابعة من التصفيات المزدوجة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، وانتهت نتيجتها بفوز المنتخب بخماسية نظيفة.

والتقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، المشجع في ساحة نادي الوصل الذي استضاف المباراة، إذ أثنى على حضوره إلى دبي لدعم اللاعبين ومنتخب الإمارات، معتبراً أن مثل هذه النماذج من المُشجعين تُعطي اللاعبين الحافز الدائم لتحقيق الانتصارات.

ووجه رئيس اتحاد الكرة، الدعوة إلى المُشجع من أصحاب الهمم لحضور تدريبات المنتخب الوطني، والتقاط صور تذكارية مع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

وفور أن علم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المشجع يهوى التصوير الفوتوغرافي، أمر بمنح المُشجع كاميرا حديثة خاصة بالمركز الإعلامي لاتحاد الكرة لدعمه في مواصلة الهواية التي يُحبها.

وكان الشيخ راشد بن حميد، قد وجه الدعوة مجدداً للجماهير ولكل محبي ومنتسبي كرة القدم، بمواصلة دعم «الأبيض» في مباراته المرتقبة ضد فيتنام يوم الثلاثاء المقبلة في اللقاء الختامي لمباريات المجموعة السابعة، والتي سيتحدد على ضوء نتيجتها موقف المنتخب الوطني من الصعود للدور الثاني من التصفيات.

وقال الشيخ راشد بن حميد في تصريحات صحافية بعد مباراة إندونيسيا: «نهنّئ شعب دولة الإمارات ومسؤوليها على الانتصار الكبير الذي حققه المنتخب الوطني على إندونيسيا، وعلى النتائج الطيبة التي يحققها في التصفيات المؤهلة للمونديال».

وأضاف: «لعب الأبيض مباراة مثالية أمام إندونيسيا جاءت استكمالاً للمشوار الناجح الذي قدمه في المباريات السابقة، هذا الأداء يرفع رأس كل إماراتي ويجعله يفتخر بأن هذا منتخب بلده، فالفريق يلعب بمستوى متميز برهن على أن هناك مستقبلاً واعداً للمنتخب في المباريات المقبلة».

وأشار إلى «أنا متفائل للغاية بمستقبل هذا الفريق في مشواره بالتصفيات، فكل لاعب أدى واجبه بإخلاص واحترافية عالية، وهذا الأسلوب انعكس بلا شك على النتائج الإيجابية التي يمضي الأبيض في تحقيقها، وما نطلبه من اللاعبين كافة أن يواصلوا الاستمرارية على هذا النحو».

وأكمل: «المنتخب أصبح يعطي الثقة لكل من يتابع مبارياته أن هناك انسجاماً عالياً، ومهارات فنية راقية غيرت صورة الأبيض للأفضل، وتلك الصورة التي ظهر عليها الفريق وراءها فريق عمل من جهاز فني ولاعبين، فهي شراكة متكاملة نعمل عليها جميعاً لتمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية على أفضل ما يكون».

وتابع: «المباراة المقبلة ضد فيتنام مهمة للغاية ولا يجب أن نستهين بأي خصم، الفوز في لقاء إندونيسيا يُعطي دافعاً لما هو قادم، المهم أن نلعب كل مباراة على أنها نهائي لا تفكير سوى في الفوز ونحن على ثقة من وقفة الجميع مع المنتخب في هذا اللقاء المصيري لأنهم في مهمة وطنية، فالواجب يُحتم علينا جميعاً أن نقف خلف الفريق، لكي تتحقق النتيجة التي تُفرحنا جميعاً».

ورفع «الأبيض» رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما حافظ منتخب فيتنام على صدارة لائحة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة بتغلبه على ماليزيا بهدفين مقابل هدف.

وأصبحت مواجهة فيتنام في الجولة العاشرة، بعد غدٍ (الثلاثاء) هي التي ستحدد هوية الفريق الذي سيتصدر المجموعة السابعة، ويتأهل مباشرة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات مونديال 2022.

• دعوة المُشجع من أصحاب الهمم لحضور تدريبات المنتخب، والتقاط صور تذكارية مع اللاعبين.

الأحبابي: فرحة اللاعبين لن تكتمل إلا بعد الفوز على فيتنام

أكد لاعب المنتخب الوطني، بندر الأحبابي، أن جميع المباريات التي خاضها «الأبيض» في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم كانت صعبة، ولم تكن هناك مباراة سهلة كما يتخيل البعض.

وقال في تصريحات صحافية: «ليس معنى فوزنا في المباريات الثلاث الماضية، أنها كانت سهلة بل على العكس كل فريق واجهناه كان يبحث عن حظوظه في التأهل وهذا حق مشروع للجميع، لكن ستبقى مباراة فيتنام هي الأهم، لأننا سنواجه المتصدر وستكون نتيجة تلك المواجهة حاسمة في مشوارنا نحو التأهل للمرحلة الثانية من التصفيات، وهذا ما يوجب علينا أن نكون في قمة جاهزيتنا الفنية والبدنية».

وأضاف: «نحن إلى الآن لم نملك أي شيء في أيدينا، ولن تكتمل فرحتنا سواء بالأداء أو النتائج إلا بعد الفوز على فيتنام يوم بعد غدٍ، لأنها هي الأهم لنتأهل ونفرح بما قدمناه في مشوار التصفيات، وأنا على ثقة من أن لاعبي الأبيض لن يدخروا أي جهد في سبيل تحقيق الفوز».

خلفان: اللاعبون يشعرون بحجم المسؤولية

دافع لاعب خط وسط المنتخب، خلفان مبارك، عن المستوى الذي يقدمه مع «الأبيض» في مشواره بالتصفيات، مؤكداً أنه لا يوجد لاعب لا يدخل إلى أرضية الملعب إلا ولديه الرغبة في تقديم أفضل مستوياته.

وقال: «جميع اللاعبين يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لإسعاد الجماهير التي تزحف إلى المدرجات لدعم المنتخب، وهذا ما يُحفز الجميع لتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الانتصار في كل مباراة».

وأضاف: «هذا الدعم الذي نلقاه من جماهيرنا منحنا الثقة في كل مباراة، ونؤكد للجميع أننا قادرون على الفوز على فيتنام مثلما فعلنا هذا الشيء في المباريات الثلاث الماضية».

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