تسديدات.. أسرة «السلة» تحتفي بالحمادي

المصدر: الامارات اليوم

احتفت أسرة السلة، بتولي العضو السابق في مجلس إدارة اتحاد اللعبة، عبدالله الحمادي، منصب المدير التنفيذي في مركز «الإمارات للتحكيم الرياضي»، خصوصاً أن الحمادي يحظى، رغم ابتعاده عن السلة، بشعبية واسعة في أوساط اللعبة، من خلال شغله مناصب عدة في اتحاد اللعبة بين عامي 2012 و2016، بجانب عمله الإداري الناجح مع سلة الشباب سابقاً، حيث أسهم في إنجازات لافتة، أبرزها الثلاثية التاريخية في 2011، بلقب الدوري والكأس محلياً، ولقب الأندية الخليجية الأبطال.

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