«نمران 211» بطل سباق القفال في «اليوبيل اللؤلؤي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، توّج الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا، طاقم السفينة «نمران 211» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة علي المرزوقي، بطلاً للنسخة الـ30 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي نظمه، أمس، نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وجاء تنظيم التظاهرة الرياضية وإقامة الملحمة التراثية البحرية الكبيرة استمراراً لرسالة ونهج مؤسس المهرجان المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي أطلق فكرة السباق عام 1991، وسعى لتطويرها والمحافظة عليها سنوياً طوال ثلاثة عقود.

وظفر طاقم «نمران 211» باللقب الكبير في عام اليوبيل اللؤلؤي، ليحقق «الناموس» للمرة الأولى في سجلات السباق العريق، ليصبح البطل رقم 18، وليواصل تحقيق النجاح تلو النجاح ليكون الختام مسكاً مع أغلى البطولات سباق القفال في الدورة الـ30، حيث كان أول الواصلين الى خط النهاية قبالة «عين دبي»، بعد عطاء وافر طوال مراحل السباق التي امتدت 53 ميلاً بحرياً (85.5 كلم).

وحلّق بالمركز الثاني في السباق الكبير حامل اللقب في الموسم الماضي طاقم السفينة «الشقي 96» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة خلف الغشيش، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من تكرار إنجازه عام 2019، لكن منافسه في الرمق الأخير طاقم السفينة «نمران 211» كان الأقرب الى خط النهاية وظفر بالناموس الغالي.

ونجح طاقم السفينة «التبر 55» لمالكها راشد محمد راشد بن غدير، وبقيادة النوخذة محمد سهيل خلفان المهيري، من الفوز بالمركز الثالث في الترتيب العام لسباق القفال الثلاثين، حيث كان منافساً بارزاً منذ البداية مروراً بجميع مراحل السباق.

وذهب المركز الرابع في السباق الكبير إلى طاقم السفينة «زيوريخ 120» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي، والتي ظهرت كأحد المنافسين الكبار في المنافسة منذ الانطلاقة، كما حقق طاقم السفينة «زلزال 20» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة محمد المرزوقي، المركز الخامس.

وأنهت السفينة «الطف 9» لمالكها محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة يوسف الحمادي، المركز السادس، وحلت في المركز السابع السفينة «حشيم 199» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة حسن المرزوقي، ونال المركز الثامن طاقم السفينة «الوصف 87» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة محمد حمد الغشيش، تبعه في المركز التاسع طاقم السفينة «إعمار 89» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة سالم علي سالم العديدي، بينما احتل طاقم السفينة «برق 183»، لمالكها النوخذة جابر الحمادي، المركز العاشر.

أبطال «اليوبيل اللؤلؤي»

■■ الأول: «نمران 211»، النوخذة علي المرزوقي.

■■ الثاني: «الشقي 96»، النوخذة خلف الغشيش.

■■ الثالث: «التبر 55»، النوخذة محمد المهيري.

■■ الرابع: «زيوريخ 120»، النوخذة خليفة المزروعي.

■■ الخامس: «زلزال 25»، النوخذة محمد المرزوقي.

■■ السادس: «الطف 9»، النوخذة يوسف الحمادي.

■■ السابع: «حشيم 199»، النوخذة حسن المرزوقي.

■■ الثامن: «الوصف 87»، النوخذة محمد الغشيش.

■■ التاسع: «إعمار 89»، النوخذة سالم العديدي.

■■ العاشر: «برق 183»، النوخذة جابر الحمادي.

مراسم التتويج

شهدت واجهة «دبي هاربور»، إحدى الوجهات السياحية في إمارة دبي، مراسم تتويج الأبطال، إذ قام الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا، يرافقه كلٌّ من رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أحمد سعيد بن مسحار، ورئيس اتحاد الرياضات البحرية حريز المر محمد بن حريز، ونائب رئيس النادي سيف جمعة السويدي، إضافة الى المدير التنفيذي محمد حارب، ومشرف السباق هزيم القمزي، بتكريم الأبطال وتسليم الجوائز.

3 سيارات فارهة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى

قدّمت اللجنة المنظمة للحدث ثلاث سيارات فارهة لأصحاب المراكز الثلاثة كجوائز إضافية، حيث نال طاقم السفينة «نمران 211» سيارة ليكزس 2021 إل إكس 570 لصاحب المركز الأول، فيما نال طاقم السفينة «الشقي 96» سيارة نيسان باترول 2021 تيتانيوم، بعد حصولهم على المركز الثاني، وذهبت سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 لطاقم السفينة «التبر 55» صاحب المركز الثالث، فيما تسلم نواخذة السفن أصحاب المراكز الخمسة الأولى مجسمات وميداليات تذكارية، بينما تم تكريم أصحاب المراكز الخمسة الأولى بعد نهاية المرحلة الأولى دروعاً تذكارية.

«حشيم 199» لم يصمد في الصدارة

وقد حملت المنافسة، في كل مراحلها، إثارة كبيرة جعلت الجميع يتابعها لحظة بلحظة في ضوء تغير النتائج المستمر، حيث شهدت المرحلة الأولى تفوق السفينة «حشيم 199» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة حسن المرزوقي، والتي احتلت المركز الأول عند الوصول الى خط النهاية الأول قبالة جزيرة القمر، لكن طاقمها لم يصمد أمام إصرار وخبرات المشاركين، فتراجعت مع نهاية السباق والمرحلة الثانية إلى المركز السابع.

وخلال المراحل الأولى لمع اسم السفينة «زيوريخ 120» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي، بوصولها الى المركز الثاني عند جزيرة القمر، حيث نجح طاقمها مع النهاية بالحصول على المركز الرابع. وشهدت المرحلة الأولى عبور السفينة «زلزال 25» بقيادة النوخذة محمد المرزوقي في المركز الثالث، ثم السفينة «التبر 55» بقيادة النوخذة محمد المهيري في المركز الرابع، بينما كان ترتيب بطل السباق «نمران 211»، بقيادة النوخذة عمر المرزوقي، عند جزيرة القمر في المركز الخامس، لكنه نجح في تقليص الفارق شيئاً فشيئاً، حتى انقض على المركز الأول مع نهاية السباق.

• سعيد بن حمدان شهد سباق النسخة الـ30.. وتوّج الفائزين.

• طاقم «نمران 211» حقق «الناموس» للمرة الأولى في سجلات السباق العريق ليصبح البطل رقم 18.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news