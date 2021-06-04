المدارس الدولية تطلق برنامجاً لكرة القدم بالتعاون مع نادي فياريال

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت شراكة المدارس الدولية (ISP) برنامجاً لتطوير قدرات لاعبي كرة القدم، لمساعدة الأطفال الذين يتمتعون بشغف تجاه كرة القدم وتفوّق في مهاراتها على تحسين مستوياتهم فيها، وذلك بالتعاون مع نادي فياريال الإسباني.

وقالت المدارس الدولية في بيان، أمس: «من شأن برنامج تطوير قدرات لاعبي كرة القدم أن يمكّن الطلاب المتحمسين لكرة القدم من تحسين مهاراتهم ومستويات لعبهم، من خلال الانضمام إلى أكاديمية فياريال لكرة القدم، ويُدار هذا البرنامج بواسطة نادي فياريال البطل الجديد للدوري الأوروبي، بالتعاون مع مدرسة (لاودي) البريطانية لفياريال في إسبانيا، وهي إحدى المدارس التابعة لشراكة المدارس الدولية (ISP). يتاح لطلاب شراكة المدارس الدولية ضمن برنامج كرة القدم الدراسة في إسبانيا لفصل دراسي واحد (ثلاثة أشهر)، أو سنة دراسية كاملة (10 شهور)».

وأوضحت: «برنامج تطوير قدرات لاعبي كرة القدم متاح للطلاب الذين تراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة من المدارس التابعة لشراكة المدارس الدولية (ISP) في الإمارات وقطر».

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