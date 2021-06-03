منتخب الشطرنج يشارك في بطولة «الزون» الآسيوية

المصدر:
  • الشارقة ■ الإمارات اليوم
التاريخ:

انطلقت أول من أمس بطولة «الزون» 3.1 الآسيوية للشطرنج (غرب آسيا)، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي حتى السابع من الشهر الجاري، بمشاركة ثماني دول، بينها الإمارات، وتقام على منصة (Tornelo)، مع إلزامية استخدام برنامج Zoom على جميع اللاعبين.

ويمثل المنتخب في البطولة الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان وأستاذ دولي عمران الحوسني وأستاذ دولي عمار السدراني، والمدرب الأستاذ الدولي الكبير من كوبا أريسيبيا.

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