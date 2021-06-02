الملاكم العالمي أمير خان: دبي المدينة الأفضل والأكثر أمانا في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشادت الوفود والمنتخبات التي شاركت في النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي – دبي 2021 بالنجاح الكبير للبطولة والتنظيم الرائع وبالإجراءات الدقيقة التي تم تطبيقها في البطولة التي استضافتها دولة الإمارات خلال الفترة من 21 إلى 31 مايو 2021، ونظمها الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي.

وقدمت الوفود المشاركة شكرها إلى دولة الإمارات وإمارة دبي والاتحادين الآسيوي والإماراتي لتنظيم البطولة على النحو الأمثل وهو الأمر الذي أدى إلى إنقاذها من الإلغاء وجعلها فرصة مثالية لإعداد الملاكمين الآسيويين لمنافسات أولمبياد طوكيو 2021 حيث يتطلعون لإحراز أكثر من 15 ميدالية أولمبية.

وغادرت جميع الوفود دبي إلى أوطانها حيث خاضت المنافسات في أجواء رائعة تضمنت إجراءات احترازية دقيقة وبروتوكول خاص بالتنسيق مع الجهات الرسمية بإمارة دبي مما جعل البطولة خالية تمامًا من الإصابات الوبائية واستمتع الجميع بإقامة مريحة وكرم الضيافة العربية.

وأشاد الملاكم العالمي البريطاني أمير خان بالتنظيم الرائع للبطولة في دبي، وقال خلال حضوره نهائيات منافسات الرجال ومشاركته في تتويج الأبطال: "هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها منافسات بطولة ملاكمة في دبي وأنا مندهش بروعة التنظيم وأؤكد أن الاتحاد الإماراتي ومجلس دبي الرياضي قاما بعمل رائع في تنظيم هذه البطولة بشكل ممتاز، كما ان انتقال البطولة من دلهي إلى دبي كان فرصة رائعة للملاكمين الآسيويين للمشاركة في بطولة عالية المستوى والاستعداد الجيد للأولمبياد والاستمتاع بقضاء أيام رائعة في البطولة فمدينة دبي هي المدينة الأفضل والأكثر أمانا في العالم لما تفرضه من إجراءات دقيقة تضمن سلامة الجميع، وقد ساهمت هذه الأجواء في تقديم البطولة نخبة من الملاكمين الصاعدين الذين أتوقع لهم أن يكونوا أبطالًا أولمبيين وسيتمكن غالبيتهم من الفوز بميداليات في الأولمبياد المقبل".

الروسي عمر كرملوف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الذي حضر فعاليات البطولة أشاد بالتنظيم وقدرة دولة الإمارات على استضافة البطولة في الوقت الذي تعجز أكبر الدول عن استضافتها في ظل الظروف التي يمر بها العالم، كما أشاد بالبنية التحتية والرياضية التي تتمتع بها الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص وأكد قدرتها على تنظيم واستضافة أكبر البطولات العالمية بجودة عالية، وتطبيقها للإجراءات الاحترازية والوقائية الدقيقة مما قدم للعالم النموذج في كيفية مواجهة الأزمات والاستمرار في الحياة، وقدم شكره إلى اللجنة المنظمة لإخراجها البطولة بهذا التنظيم المميز في أقل من شهر.

جدير بالذكر أن البطولة ارتبطت بتحقيق عدد من الإنجازات التي تتحقق للمرة الأولى لعدد من الدول المشاركة ومن بينها حصول كل من الإمارات والكويت على أول ميدالية برونزية آسيوية في ملاكمة السيدات، كما نجحت ملاكمة إندونيسية للوصول إلى النزال النهائي لأول مرة في تاريخ إندونيسيا إلى جانب نجاح ملاكمات كازاخستان في الحصول على 8 ميداليات ذهبية لأول مرة في تاريخ البطولة.

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