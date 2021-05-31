اتفاقية تعاون بين اتحاد الكرة و«إسعاف دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّع اتحاد كرة القدم اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لتصبح بموجبها شريكاً رئيساً لاتحاد كرة القدم في تقديم الخدمات الطبية خلال مباريات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستقام في الدولة في الفترة من الثالث إلى الـ15 من يونيو 2021.

جاء الإعلان عن الاتفاقية خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس في مقر الاتحاد، بدبي بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي، والأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام.

وقال محمد بن هزام إن استضافة الدولة للتصفيات المشتركة يتطلب تكاتف جميع الجهات من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي المهم، وعكس الصورة المزدهرة للدولة التي استضافت العديد من الفعاليات الرياضية المختلفة خلال جائحة كورونا.

بدوره، أشار خليفة الدراي إلى أن الاتفاقية تترجم سنوات طويلة من التعاون بين المؤسسة والجهات الرياضية في الدولة، مؤكداً على استعداد المؤسسة التام لتقديم كل خدمات الإسعاف خلال البطولة، وتطبيق أعلى معايير السلامة المتبعة في الدولة.

وستقوم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بتوفير سيارات إسعاف في جميع ملاعب التدريب الخاصة بالمنتخبات والحكام، وتوفير عيادات في الفنادق التي تقيم بها بعثات المنتخبات ووفد الاتحاد الآسيوي.

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