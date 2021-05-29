فريق شرطة أبوظبي يظفر ببطولة الجوجيتسو

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ظفرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول في المجموع العام بختام بطولة الشرطة للجوجيتسو رقم (2)، التي أقيمت في أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، ضمن درع التفوق العام لسمو وزير الداخلية للموسم الرياضي 2020-2021، التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي، بمشاركة جميع القيادات الشرطية.

وحصلت كلية الشرطة على المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث إلى القيادة العامة لشرطة دبي، وفي ختام البطولة قام اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين.

وبارك مدير قطاع الموارد البشرية لفريق شرطة أبوظبي للجوجيتسو، اللواء سالم شاهين النعيمي، الفوز المستحق والمؤشرات والنتائج الإيجابية والمشرفة، مشيراً إلى حرص القيادة العامة على تحفيز فرقها الرياضية لتحقيق الريادة والتميز رياضياً، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي في الجوانب النفسية والصحية والبدنية لعناصر الشرطة.

وقال في تصريحات صحافية إن «شرطة أبوظبي تدعم الأنشطة والبطولات الرياضية، وتشجع المنتسبين واستثمار طاقاتهم، تطبيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في نشر ثقافة الرياضة، لتصبح أسلوب حياة صحياً، لاسيما في الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا».

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