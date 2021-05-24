18 نزالاً في اليوم الأول من منافسات «آسيوية الملاكمة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق مساء اليوم منافسات النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي – دبي 2021، التي تستضيفها دبي حتى 31 الجاري، وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة، بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

ويقام اليوم 18 نزالاً للرجال والسيدات، إذ تم مساء أمس إجراء قرعة المنافسات وتحديد أطراف النزالات بمشاركة 237 ملاكماً وملاكمة من 21 دولة، من بينهم خمسة ملاكمين يمثلون الإمارات (أربعة في فئة الرجال، وواحدة في فئة السيدات).

وأقيم يوم أمس الاجتماع الفني للمنتخبات المشاركة أعقبته مراسم قرعة النزالات، كما تم عقد ورش العمل التدريبية والتحكيمية والفنية وإجراء التدريبات، بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الروسي عمر كرملوف. وتم في ورش العمل التدريبية استعراض أهم الحالات التدريبية والتحكيمية المطبقة في الملاكمة بغرض تطوير العاملين في الاتحادات الوطنية للدول المشاركة في البطولة التي تمثل ثقلاً دولياً مهماً في عالم الملاكمة، ويسعى ملاكموها لتقديم أقوى المستويات الفنية في البطولة، والاستعداد الأمثل للألعاب الأولمبية في طوكيو.

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