المصدر: الامارات اليوم

هيلمان

قال مدرب الوصل، البرازيلي أودير هيلمان لصحيفة «ريفيستا كولورادا»، إنه معجب جداً بلاعب إنترناسيونال البرازيلي رودريغو دورادو، مشيراً إلى أنه لم يطلب انضمامه إلى «الإمبراطور» خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مدرب

فضّل مدرب برازيلي سبق له التدريب في الأندية الإماراتية التواصل بشكل مباشر مع إدارة النادي التي تدرس التعاقد معه للموسم المقبل دون تدخل وكيل أعماله في المفاوضات، مبرراً ذلك برغبته في تسهيل أمور التعاقد، فيما وعد وكيل أعماله بالحصول على نسبته المالية الرسمية.

صور

نشر مدرب برازيلي عمل في ملاعب الإمارات لسنوات طويلة عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام» عدداً من الصور السابقة له أثناء عمله في الدولة، كاشفاً عن طموحه للعودة إلى المسابقات المحلية مجدداً، لكنه عاد وحذفها من الحساب دون توضيح السبب.

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