خورفكان تستضيف ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل لكأس العالم للصالات 2021

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

تنطلق في القاعة الرياضية المغلقة بنادي خورفكان الرياضي الثقافي، غداً، مباريات ملحق التصفيات الآسيوية لكأس العالم لكرة الصالات (2021 في ليتوانيا)، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وكانت قرعة الملحق أوقعت منتخب العراق في مواجهة تايلاند، في حين يتقابل المنتخب اللبناني مع فيتنام، في مباراتي ذهاب وإياب.

ويتأهل منتخبان إلى النهائيات المقررة في ليتوانيا خلال الفترة من 12 سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر المقبلين، حيث سيلتحقان بالفرق المتأهلة، وهي اليابان وإيران وأوزبكستان.

من جهته، رحّب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عبدالملك جاني، بضيوف الإمارات. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إقامة المنافسات في نادي خورفكان تعكس ثقة الاتحاد الآسيوي بقدرة أبناء الإمارات على استضافة كبريات البطولات والمنافسات».

الحتاوي مراقب دولي للمباريات

عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المراقب الدكتور محمد الحتاوي، عضو لجنة المسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم، في منصب مراقب دولي لمباريات كرة الصالات.

وأعرب الحتاوي في تصريحات صحافية عن سعادته بثقة الاتحاد الآسيوي، معتبراً المنصب الجديد مسؤولية كبيرة، وتحدياً جديداً لتمثيل دولة الإمارات في المحافل الرياضية الدولية والقارية، ليكون أول إماراتي في منصب مراقب مباريات دولي لكرة الصالات.

برنامج المباريات

20/‏‏5

- العراق - تايلاند الساعة 1 ظهراً.

23/‏‏5

- فيتنام - لبنان الساعة 7 مساء.

25/‏‏5

- تايلاتد - العراق الساعة 6 عصراً.

- لبنان - فيتنام الساعة 7 مساءً.

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