المصدر: الامارات اليوم

تحايل

يتحايل أكثر من نادٍ على لوائح اتحاد لعبة فردية بالاستعانة بلاعبين ولاعبات من أكاديميات خاصة، للمشاركة في بعض المسابقات المحلية، خصوصاً على مستوى الناشئين والشباب، لعدم وجود قاعدة من الممارسين لديها في النادي.

تجديد

طمأن مسؤولو شركة كرة القدم اثنين من اللاعبين الكبار، ممن تنتهي عقودهم في يونيو المقبل، بتمديد عقديهما موسماً آخر، بعد تألقهما اللافت في البطولة الآسيوية التي شارك فيها الفريق أخيراً.

تخبط

يعيش اتحاد لعبة جماعية حالة من التخبط الشديد، بعد قرار هيئة التحكيم الرياضي، الذي ألغى قرار الاتحاد الخاص ضد أحد الأندية، إذ أصبح هذا الاتحاد مطالباً بسحب لقب كأس الإمارات، الذي سبق وأن منحه للنادي المنافس.

غضب

سيطرت حالة من الغضب الشديد على أحد المدربين الأجانب، لعدم قدرة ناديه على إقامة أي مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية، بداعي أن المواعيد التي اختارها لا تتناسب مع ارتباطات الأندية الأخرى.

عقوبة

تعرّض لاعب شاب في أحد الأندية لغرامة مالية من مدربه، بعد أن لاحظ زيادة في وزنه خلال شهر رمضان المبارك بمعدل كيلوغرام ونصف الكيلوغرام، غير مكترث للتعليمات الصادر بضرورة عدم الإفراط في الطعام.

مهاجم

يعيش مهاجم صاعد فرحة كبيرة، بعد تألقه مع فريقه خلال الفترة الأخيرة، بعدما كان يعاني في السابق حالة إحباط، بسبب جلوسه على دكة البدلاء فترة طويلة.

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