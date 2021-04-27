بيك وبابيك تتوجان بلقب البادل تنس في ند الشبا

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

حلّق الثنائي جوزيفا بيك وسيلما بابيك بلقب البادل تنس للفئة البرونزية للسيدات بدورة ند الشبا الرياضية، التي تختتم فعالياتها الخميس المقبل، وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وجاء تتويج بيك وبابيك بلقب السيدات، أول من أمس، على حساب الثنائي المكون من كارينا لوزوفا وأليسا بلبيس، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-3 و6-7 و2-6.

وتأهل مارتين نوتشيزي وغيليرمو فيلافاني إلى نهائي الفئة الذهبية رجال، عقب فوزهما في نصف النهائي على الثنائي ايميليو ميساس وماسون اكسفير بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-4.

وضرب نوتشيزي وفيلافاني موعداً في المباراة النهائية مع الثنائي المكون من خافير لوبيز وألكسندر فاركوهارسن، اللذين نجحا في حجز بطاقة التأهل عقب فوزهما على سعيد المري وكلاوديو بوباديلا بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-1 و6-3.

من جانبه، أكد أمين عام اتحاد البادل، سعيد المري، أن إقامة بطولة البادل تنس ضمن دورة ند الشبا الرياضية جاء رائعاً، مثنياً على التزام الجميع، لاعبين وفرق عمل، بالإجراءات الاحترازية.

وكشف المري، الذي يشارك في النسخة الحالية كلاعب في الفئة الذهبية، عن أن بطولة هذا العام حققت قفزة كبيرة ورقماً قياسياً من ناحية عدد المشاركين في الفئات الثلاث (ذهبية رجال، برونزية رجال وسيدات)، موضحاً أن نجاح بطولة البادل تنس تحقق بفضل دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس.

وقال في تصريحات صحافية: «البطولة الحالية كشفت عن تطور مستوى اللاعبين مقارنة بالدورات السابقة، وأن تعطشهم للمشاركة فيها زاد الحماس، وشكل حافزاً لهم للاستعداد بشكل جيد، ما انعكس إيجابياً على المستوى الفني للمباريات التي جاءت قوية ومثيرة».

وأضاف أن «دورة ند الشبا قدمت الكثير للعبة البادل تنس، إذ أسهمت في زيادة شعبيتها وعدد ممارسيها، وكونها دافعاً معنوياً للاعبين لتطوير مستوياتهم من دورة إلى أخرى، بهدف المنافسة والظهور المميز فيها، ونحن سعداء بتطور عدد اللاعبين، خصوصاً المواطنين، وفي هذه البطولة بلغ عدد المشاركين نحو 700 لاعب ولاعبة، منهم ما يقرب من 500 لاعب مواطن، وهذا مكسب كبير لنا، ما كان ليتحقق لولا دورة ند الشبا الرياضية».

وأشار: «انتشار الملاعب في مختلف مناطق الدولة أسهم بدوره في زيادة عدد الممارسين للعبة، سواء من المواطنين أو المقيمين، وعدد الملاعب وصل حالياً إلى 77 ملعباً، محققاً زيادة بـ35 إلى 40 ملعباً في السنة الأخيرة، وهناك طلبات جديدة لإنشاء ملاعب إضافية، ما سيكون له تأثير إيجابي على كل المستويات».

وكشف المري أن اتحاد البادل تنس يركز في خططه المقبلة على تصنيف اللاعبين، وتكوين منتخب جاهز للمشاركات الدولية، وتكوين المدربين المتميزين، ما يساعد على تطوير اللاعبين بشكل مناسب.

تواصل الفحص المجاني للمشاركين في خيمة الوصل

انطلقت أمس في القاعة المغلقة بنادي الوصل الفحوص المجانية من «كوفيد ـ 19» لجميع المشاركين في فعالية سباق الجري لمسافة 10 وخمسة كيلومترات، المقررة يومي 28 و29 أبريل الجاري، للتأكد من سلامة المشاركين وجميع الموجودين في مضمار ميدان يومي السباق، ويستمر الفحص اليوم أيضاً.

وحرص مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على تنظيم الفحوص المجانية في نادي الوصل للمشاركين في سباقات الدراجات الهوائية، التي تمت لمدة ثلاثة أيام، وسباقي الجري، حيث يعد الفحص الطبي شرطاً أساسياً للمشاركة في الدورة من أجل سلامة جميع المشاركين، وتطبيق البروتوكولات الخاصة بالمنافسات.

ويتم في الموقع ذاته تسليم المشاركين الشرائح الإلكترونية وأرقام المشاركة، والتأكد من مطابقة جميع بيانات المسجلين.

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