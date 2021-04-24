حمدان بن محمد يقود فرسان الإمارات بمونديال القدرة في إيطاليا

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للقدرة عن قائمة الدول المشاركة في البطولة المقرر إقامتها في 22 مايو المقبل في حديقة سان روسور بمدينة بيزا بإيطاليا، مشيرة إلى أن الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، سيقود منتخب الإمارات في الحدث الذي سيشهد مشاركة 90 فارساً وفارسة من 35 دولة من خمس قارات.

وقالت في بيان صحافي: «كشفت القائمة النهائية للدول والفرسان المشاركين في بطولة العالم للقدرة 2021 عن مشاركة عدد كبير من أبطال العالم وأبطال أوروبا السابقين، ما ينذر بمنافسة قوية قد تجعلها البطولة الأقوى في السنوات الماضية».

وأضافت: «ستشهد البطولة مشاركة بطل العالم للقدرة 2014، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كأقوى المرشحين للمنافسة في اللقب، إلى جانب حامل اللقب الإسباني جاومي بونتي داشس وبطلة العالم وأوروبا الإسبانية ماريا ألفاريز، بينما تضم قائمة المشاركين بطلة إيطاليا وأوروبا كوستانزا لاليسيا».

وتابعت: «يقود فريق البحرين أحد المرشحين للمنافسة في اللقب، الفارس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، كما تشهد البطولة مشاركة منتخب العراق للمرة الأولى في بطولة العالم، بينما يشارك في البطولة بطل العالم للدراجات النارية 1999 الإٍسباني أليكس كريفيلي، أما البلد المضيف فسيضم كلاً من: ميليسا بيسوفي، باتريسيا سيانفيروني، جوزيبي دوتشي، أومبرتو فافا، مارتينا جاجلياني، كوستانزا لاليسيا، كاميلا مالطا، دانييلي سيريولي، إذ سيتم اختيار خمسة مشاركين منهم لتمثيل منتخب إيطاليا في مسابقة الفرق».

وأوضحت أن قائمة الدول المشاركة في بطولة العالم للقدرة تضم إلى جانب المنتخب الوطني كلاً من: الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، البحرين، بلجيكا، بيلاروسيا، البرازيل، بلغاريا، تشيلي، الصين، كرواتيا، الإكوادور، فرنسا، ألمانيا، العراق، أيرلندا، إيطاليا، ليتوانيا، النرويج، عُمان، البرتغال، رومانيا، الاتحاد الروسي للفروسية، المملكة العربية السعودية، سلوفاكيا، إسبانيا، جنوب إفريقيا، السويد، سويسرا، هولندا، المجر، أوروغواي، الولايات المتحدة.

في المقابل، اعتذرت بريطانيا عن عدم المشاركة في بطولة العالم للقدرة بسبب القيود المفروضة على إجراءات السفر نتيجة جائحة فيروس كورونا، إلى جانب وجود مخاوف من الأخطار الصحية التي قد تهدد الخيول في ظل تفشي مرض «هربس» أحد الفيروسات المعدية في أوروبا، إذ أعلن نادي الفروسية البريطاني على موقعه الرسمي عن عدم مشاركته رسمياً في البطولة ليكون الفريق البريطاني أول الدول المنسحبة من المشاركة في المونديال.

وتحمل حديقة سان روسور في بيزا التي ستحتضن البطولة ذكريات رائعة لفرسان الإمارات، حيث توج منتخب الناشئين باللقب العالمي في آخر بطولة عالمية استضافتها بيزا في كأس العالم للشباب والناشئين عام 2019، واحتكر فرسان الإمارات في ذلك الوقت المراكز الخمسة الأولى، بعدما دخل الفارس سعيد المهيري التاريخ من أوسع أبوابه، بحصوله على الميدالية الذهبية في فئة الفردي في النسخة الثانية على التوالي، كما حصد منتخب الإمارات الميدالية الذهبية والعلامة الكاملة في فئة الفرق، بعد أن تمكن الفريق المكون من البطل سعيد سالم عتيق المهيري، وشاهين يحيى المزروعي (الوصيف)، وسيف أحمد المزروعي صاحب المركز الثالث، من تحقيق أفضل زمن بلغ 14.18.45 ساعة للفرسان الثلاثة في السباق الذي أقيم برعاية مؤسسة ميدان و«عزيزي» للتطوير العقاري تحت إشراف الاتحاد الدولي، وحل في المركز الثاني منتخب إسبانيا، فيما احتل المركز الثالث المنتخب الإيطالي.

حمدان بن محمد.. مسيرة حافلة بالإنجازات العالمية في سباقات القدرة

يمتلك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سجلاً حافلاً في سباقات القدرة، إذ دخل سموه إلى بطولات القدرة المحلية والعالمية، بفضل قدراته العالية وتمرسه، وتمكن من الفوز بلقب بطولة العالم للقدرة التي أقيمت في نورماندي بفرنسا 2014، وفاز بلقب بطولة أوروبا للقدرة 2005، كما توج مرتين بطلاً لمونديال القدرة العسكرية في البحرين 2012، والإمارات 2014، بالإضافة إلى تحقيق سموه لقب «كأس محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة» مرتين على التوالي.

وحقق سموه العام الماضي إنجازاً جديداً تمثل في الفوز بلقب النسخة الثانية من «كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة» الذي أقيم بمحافظة العلا في السعودية.

أحمد بن محمد.. ظفر باللقب الكبير

يعد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أصغر فارس في العالم يفوز بمونديال القدرة عندما فاز في 16 سبتمبر 2002 بلقب بطولة العالم لمسافة 160 كيلومتراً، بمشاركة 150 فارساً وفارسة في منطقة خيريز بإسبانيا، ليسجل التاريخ إنجاز سموه رغم المشاركة وسط العمالقة الذين يفوقونه سناً وخبرة، ليصبح اسماً لامعاً من بين نجوم سباقات القدرة العالمية.

• بريطانيا اعتذرت عن عدم المشاركة في بطولة العالم للقدرة بسبب القيود المفروضة على إجراءات السفر.

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