سباق الدراجات الهوائية للسيدات وأصحاب الهمم بدورة ند الشبا الليلة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق في العاشرة من مساء اليوم منافسات سباق الدراجات الهوائية للسيدات للفئتين المفتوحة والهواة المواطنات وفئة أصحاب الهمم لمسافة 75 كيلومتراً، ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية التي تقام سنوياً في شهر رمضان بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمرّ منافساتها حتى 29 أبريل الجاري، وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بدبي، والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع الرياضات.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان، إن «السباق سيبدأ من أمام مركز الصقور والرياضات التراثية في منطقة ند الشبا، إذ ستكون انطلاقة المتسابقين على شكل مجموعات، يفصل بين كل مجموعة والتي تليها دقيقتان».

وأضافت: «يسمح في الفئة المفتوحة للسيدات مشاركة لاعبات الأندية والمنتخبات الوطنية، اللواتي يشاركن في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة من المواطنات والمقيمات، فيما ستكون المشاركة في سباق الهواة للسيدات قاصرة على اللاعبات المواطنات فقط، ولا يسمح فيها بمشاركة أي لاعبة تنتمي إلى نادٍ في الدولة، أو تمتلك بطاقة دراج رسمية صادرة من اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية».

وأوضح: «يتضمن السباق فئة أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين، الذين يسمح لهم بالمشاركة بدراجات الطريق الخاصة بأصحاب الهمم ودراجات اليد التي يستخدم فيها اليدين فقط، ويتوجب على جميع المشاركين في السباق تقديم إثبات النتيجة السلبية من فحص كورونا، وتكون هذه النتيجة صالحة لمدة 48 ساعة من تاريخ إعلانها».

وتُختتم منافسات الدراجات غداً بإقامة منافسات سباق الهواة من المواطنين للرجال.

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