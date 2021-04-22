أحمد بن محمد: رياضة الإمارات أثبتت قدرتها على التعافي والعودة سريعاً

المصدر: دبي ■ وام

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أهمية إيجاد آليات تخدم مصلحة رياضة الإمارات، وتعزز مستوى الرياضيين على كل الصعد، في ظل تكاتف جميع المؤسسات والجهات المعنية في الدولة، وحرصها على تحقيق هدف واحد، هو إعلاء راية الوطن في أكبر المحافل والاستحقاقات الرياضية.

وأكد سموه أهمية تنظيم الجوانب المختلفة المرتبطة بمسيرة القطاع الرياضي، وفتح المجال أمام الأفكار والمقترحات، ثم انتقاء المميز منها لتطبيقه، بما يحقق الفائدة المرجوة للجميع، ويعزز موقع رياضة الإمارات على الخريطة العالمية، لتتماشى نتائجها وإنجازاتها مع توجه قيادتنا الرشيدة في الاستعداد للـ50 عاماً المقبلة. وأشار سموه إلى أن «رياضة الإمارات أثبتت للجميع خلال العام المنصرم قدرتها على التعافي، والعودة سريعاً من خلال ما تم اعتماده من ممارسات، بخصوص تنظيم الفعاليات والأحداث عن بُعد، وابتكار طرق وأساليب جديدة لأداء التدريبات اليومية، مع تنظيم العديد من المناسبات العلمية والأكاديمية عبر تقنيات الاتصال المرئي، وذلك لاستثمار الوقت، وصقل مهارات وإمكانات رياضيينا على أفضل نحو ممكن».

جاء ذلك خلال ترؤس سموه أعمال اجتماع الجمعية العمومية الـ44 للجنة الأولمبية الوطنية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور حميد القطامي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية رئيس المكتب التنفيذي، ومحمد المحمود، النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، ومحمد بن سليم، الأمين العام للجنة، والمهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب ممثلي الاتحادات الرياضية الذين حضروا الاجتماع «عن بُعد».

وشهد اجتماع الجمعية العمومية اعتماد عضوية اتحاد القوس والسهم، واتحاد الرياضات الإلكترونية لعضوية اللجنة الأولمبية الوطنية، بعد استيفائهم شروط العضوية، كما تم اعتماد كل من ندى عسكر وخالد راشد حميد الزعابي لعضوية مجلس إدارة اللجنة.

وأوصى الحضور خلال الاجتماع بحصول الرياضيين المشاركين في المحافل والاستحقاقات الرياضية على لقاح «كوفيد-19»، لضمان وقايتهم وسلامتهم، بما يحقق الفائدة المرجوة لكل المشاركين.

كما أوصى الاجتماع بتكثيف الورش التثقيفية والقانونية لمنتسبي الاتحادات الرياضية، للتعريف بطبيعة ومهام واختصاصات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، من أجل نشر الوعي بالصورة المطلوبة للقطاع الرياضي بأكمله، إضافة إلى التوصية المتعلقة بتحويل مقترحات الاتحادات الرياضية إلى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية لمناقشتها ودراستها.

وتم اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم 43، والتقرير الأولمبي العام للجنة الأولمبية الوطنية لعام 2020، والتقرير المالي والميزانية التقديرية لعام 2021، والميزانية التقديرية للمشاركات للعام ذاته.

واعتمدت الجمعية العمومية برامج وأنشطة اللجنة الأولمبية الوطنية لعام 2021، كما اطلع الحضور على تقرير مفصل عن أعمال مركز الإمارات للتحكيم الرياضي خلال الفترة الماضية.

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