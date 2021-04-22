رابطة المحترفين تنظم نهائيات بطولة الألعاب الإلكترونية 24 و25 أبريل

المصدر: الإمارات اليوم

تستضيف رابطة المحترفين الإماراتية، يومي 24 و25 الجاري، نهائيات البطولة الإلكترونية، وهي التصفيات الرسمية الأولى من نوعها، التي تنظمها ضمن بطولات EA SPORTSTM FIFA 21 Global Series “Road to the FIFAe World Cup”، حيث يتأهل الفائز لتمثيلها في تصفيات غرب آسيا لبطولة EA SPORTS™ FIFA 21 Global Series المؤهلة لكأس العالم.

ويشارك 16 لاعبًا في نهائيات البطولة، التي ستلعب على منصات PlayStation®️4، وتنص قواعد البطولة على ألا يقل سن المشاركين عن 16 عامًا، وأن يكونوا مواطنين أو مقيمين في دولة الإمارات. واختارت الأندية المحترفة الـ14 لاعبًا يمثلها في النهائيات، بينما تأهل لاعبان كممثلين لرابطة المحترفين الإماراتية، بعد وصولهما لنهائي التصفيات الإلكترونية التي اختتمت في 21 أبريل، حيث فاز خالد اليافعي بالتصفيات وتأهل برفقة ابراهيم العوضي صاحب المركز الثاني إلى البطولة الإلكترونية لرابطة المحترفين الإماراتية.

وتقام نهائيات البطولة بمشاركة 16 لاعبًا، بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الأربعة الأوائل إلى نصف النهائي، الذي يقام بنظام دور المجموعات، وسيتأهل لاعبان للتنافس على لقب البطولة في سلسلة من ثلاث مباريات.

وسيتم بث منافسات البطولة عبر القناة الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية على منصة تويتش، والقناة الرسمية على يوتيوب وتيك توك، فضلًا عن منصة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، كما تبث المنافسات أيضًا على الموقع الرسمي للبطولة www.euaepl.com، مع تخصيص نصف الساعة الأول من كل دور لمناقشة أخبار البطولة وأداء اللاعبين.

ويشهد اليوم الأول منافسات دور الـ16 والدور ربع النهائي، اللذين يقامان بنظام الذهاب والإياب، فتنطلق منافسات دور الـ16 يوم السبت الموافق 24 أبريل، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا وحتى السادسة مساء، وتليها مباريات الدور ربع النهائي، التي تنطلق الساعة التاسعة والنصف مساء وحتى الساعة 11مساءً.

وتقام في اليوم التالي، الموافق 25 أبريل، منافسات الدور نصف النهائي بنظام المجموعات؛ ابتداءً من الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وحتى السادسة مساءً، وتختتم منافسات البطولة بالنهائي الذي يقام في سلسلة من ثلاث مباريات، من الساعة التاسعة والنصف مساءً، وحتى الساعة الثانية عشرة صباحًا، لتحديد هوية البطل.

ويتأهل الفائز إلى تصفيات غرب آسيا لبطولة EA SPORTS™️ FIFA 21 Global Series المؤهلة لكأس العالم، ويحصد جائزة نقدية قدرها 15,000 درهم إماراتي، ويحصل صاحب المركز الثاني على 7,000 درهم إماراتي، ويفوز من يحقق المركز الثالث بـ5,000 درهم إماراتي.

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