المصدر: الامارات اليوم

قرار

يدرس أحد أندية دوري الخليج العربي قراراً بالاستغناء عن لاعبه الدولي، بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها هذا الموسم، وعدم استفادة الفريق من خدماته لكثرة غيابه.

مفاضلة

يفاضل لاعب دولي في أحد أندية دبي بين عرضين من ناديين في أبوظبي، بعدما لم يشارك مع فريقه في أي مباراة بالموسم الحالي، خصوصاً أنه كان يرغب في الرحيل بداية الموسم الحالي، ولكن إدارة ناديه تمسكت باستمراره مع الفريق.

دينمو

استغرب مراقبون استغناء اتحاد لعبة جماعية عن خدمات مسؤول إداري كبير بشكل مفاجئ، رغم أنه كان يوصف في الأوساط الرياضية بدينمو الاتحاد، نظراً لخبراته الإدارية الكبيرة.

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