معرض "كاستم شو الإمارات" يستقطب 6 آلاف زائر في يومين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم معرض "كاستم شو الإمارات 2021" في مركز دبي التجاري العالمي أعماله مساء اليوم السبت، باستقطاب هواة وعشاق الدراجات النارية والسيارات المعدلة والكلاسيكية وأصحاب الورش الخاصة، والزوار الذين توافدوا من كافة إمارات الدولة والعالم.

ووسط الضوابط والإجراءات الاحترازية المشددة، استقبل المعرض زائريه في شكل مراحل تضم مجموعات للدخول من البوابات المخصصة وفقاً للأعداد المحدودة التي يسمح بها حتى الانتهاء من الجولة، ليعيد استقبال مجموعة جديدة وفقاً للطاقة الاستيعابية المسموح بها. ولم تمنع ضوابط كوفيد – 19 من انتظار الزائرين لوقت طويل في الردهات الخارجية لحين موعد الدور المخصص لهم. وبالرغم من ذلك، فقد استقطب المعرض خلال يومين قرابة الـ 6000 زائر.

وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة كرافانات بن لاحج ،جمال بن لاحج، إن "كاستم شو" الإمارات قد حقق أهدافه المنشودة منذ يومه الثاني ، مشدداً على أن المعرض استقطب أعداداً لم تكن في الحسبان، وأضاف في تصريحات صحافية: "في ظل الإجراءات المشددة لجائحة كوفيد-19 لم نتوقع بأن الإقبال سيكون بهذا الحجم، وبأن زائري المعرض هم من كافة الفئات العمرية ومن النساء والرجال. الإقبال يعد مؤشراً قوياً لقياس نسبة نجاح المعرض الذي يقام للمرة الأولى في دبي"، وأضاف: "سجلنا في اليوم الثاني حضور أكثر من ستة آلاف شخص وفقاً لمراحل الدخول إلى الصالة. أما بالنسبة، لفعالية الاستعراض الحر التي كانت مدرجة على هامش المعرض فقد تم تأجيلها إلى موعد جديد سيتم الإعلان عنه بسبب إجراءات السلامة وحرصاً منا على صحة الجميع، كما سنرفع من قيمة الجوائز المخصصة لهذه الفعالية. إذ تم إغلاق باب التسجيل لها قبل انطلاق المعرض نظراً للأعداد الكبيرة الراغبة في المشاركة".

وأشار إلى أن التطلعات والخطط التي وضعت لهذا المعرض تهدف أن يكون أكبر معرض للسيارات والدراجات المعدلة في الشرق الأوسط والعالم، وقال"نتمنى في العام المقبل أن نحظى بمشاركات أوسع من دول مجلس التعاون الخليجي، ففي ظل الجائحة تعذر تواجد الأشقاء من مجلس التعاون الخليجي".

واختتم بن لاحج بأن سوق السيارات الرياضية والكلاسيكية والرباعية الدفع المعدلة، لها جمهورها المستهدف، وليس بالضرورة أن تتأثر بالاقتصاد العالمي، فعلى سبيل المثال، لاقت الكرافانات طلباً متزايداً في الأشهر القليلة الماضية، ولأول مرة منذ 8 سنوات تشهد تزايداً في الطلب المحلي بهذا الحجم وفي ظل الجائحة، لدرجة أن الطلب فاق العرض.

وضم المعرض أكثر من 40 حكم إماراتي للتحكيم في المسابقات التي تضم مسابقة الدراجات المعدلة وبناء المحركات وبطل الميكانيكا ومنافسة السيارات المعدلة وحلبة الدريفت والاستعراض وسيارات التحكم عن بعد. وتحتاج جميع هذه المسابقات إلى لجان للتحكيم واجراء الاختبارات اللازمة قبل البث في النتائج.

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