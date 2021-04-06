دبي تُشارك في اليوم العالمي للنشاط البدني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُشارك دبي اليوم احتفالات العالم باليوم العالمي للنشاط البدني، الذي يُقام في السادس من شهر أبريل من كل عام. وتُصنف دبي عالمياً أنها من ضمن المدن الداعمة لممارسة النشاط البدني، وحائزة شهادة دولية من منظمة أجيتا موندو لتنظيمها فعاليات النشاط البدني يُشرف عليها مجلس دبي الرياضي للترويج لممارسة النشاط البدني وجعله أسلوب حياة للمجتمع.

وحث مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي أفراد المجتمع كافة على المشاركة في هذه المناسبة العالمية، من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

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