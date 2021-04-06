المصدر: الامارات اليوم

خلافات

يشهد اتحاد لعبة جماعية خلافات إدارية داخلية تسببت في الإطاحة بعدد من كبار الموظفين في إطار السياسة الإدارية الجديدة التي ينتهجها الاتحاد المعني.

رازفان

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب الهلال السعودي السابق، الروماني رازفان لوسيسكو، الذي قاد الزعيم السعودي للفوز بدوري أبطال آسيا قبل موسمين، اقترب من تدريب أحد أندية المتقدمة المبتعد عن المراكز المتقدمة في الموسم الحالي.

الحمادي

ظهر لاعب خورفكان والمعار من شباب الأهلي، الدولي إسماعيل الحمادي، في فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يستبعد خلاله التوقيع لنادي اتحاد كلباء في الموسم المقبل.

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