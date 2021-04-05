سهيل الغيلاني يظفر بكأس «جميلتي للقدرة» في سيح السلم

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

فاز الفارس سهيل الغيلاني بلقب كأس «جميلتي للأفراس» لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، ضمن مهرجان محمد بن راشد للقدرة، بمشاركة 142 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وحقق الغيلاني المركز الأول على صهوة الفرس «سيفين لارزاك» المملوك لإسطبلات إم 7، بعدما تصدر السباق في المرحلة الأولى، وتراجع إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية، والمركز الخامس في المرحلة الثالثة، قبل أن يصعد إلى الصدارة مجدداً في المرحلة الرابعة، بينما جاء في المركز الثاني الفارس سعيد الخياري على صهوة الفرس «توسكامارا» المملوكة لإسطبلات إم 7 (2)، وحل في المرتبة الثالثة الفارس خلف الغيث على صهوة الفرس «بريها دي لوك استي أمانز» المملوكة لإسطبلات جميرا.

وفي مراحل السباق تصدر الفارس سهيل الغيلاني المرحلة الأولى التي بلغت مسافتها 40 كيلومتراً، على صهوة الفرس «سيفين لارزاك» المملوكة لإسطبلات إم 7 مسجلاً زمناً قدره 1:23:23 ساعة، وجاء الفارس سالم الكتبي في المركز الثاني على صهوة الفرس «أمينة دي فير» المملوكة لإسطبلات إم 7 بزمن 1:23:28 ساعة، وحل الفارس خلف الغيث في المركز الثالث على صهوة الفرس «بريها دي لوك استي أمانز» المملوكة لإسطبلات جميرا بزمن قدره 1:23:39 ساعة، وجاء الفارس سعيد الخياري في المركز الرابع على صهوة الفرس «توسكامارا» المملوكة لإسطبلات إم 7 (2) وسجل زمناً قدره 1:3:41 ساعة، كما حل الفارس سعيد السبوسي في المركز الخامس على صهوة الفرس «بدوينا كريستيانا» المملوكة لإسطبلات العزم بزمن 1:23:46 ساعة.

وشهدت المرحلة الثانية التي بلغت مسافتها 35 كيلومتراً تغييرات كبيرة في المنافسة على المراكز الأولى، بعدما تقدم الفارس الهندي رانجيت سينغ من المركز الـ18 إلى الأول على صهوة الفرس «غيرولا تولا» المملوكة لإسطبلات إم آر إم، مسجلاً زمناً قدره 1:14:09 ساعة، كما صعد الفارس سعيد الخياري من المركز الرابع إلى الثاني، مسجلاً زمناً قدره 1:16:24 ساعة، بينما تراجع متصدر المرحلة الأولى الفارس سهيل الغيلاني إلى المركز الثالث بزمن بلغ 1:17:03 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس راشد البلوشي متقدماً من المركز السابع على صهوة الفرس «بلوجي ماري» المملوكة لإسطبلات إعمار، بزمن قدره 1:16:40 ساعة، وتراجع الفارس سالم الكتبي من المركز الثاني إلى الخامس بزمن قدره 1:17:04 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، بعدما واصل الفارس سعيد الخياري تقدمه وصعد من المركز الثاني إلى الصدارة، مسجلاً زمناً قدره 59:38 دقيقة، كما قفز الفارس خلف الغيث من المركز السادس إلى الوصافة بزمن قدره 1:00:01 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس راشد البلوشي متقدماً من المركز الثالث بزمن قدره 1:00:31 ساعة، وتبعه في المرتبة الرابعة الفارس أحمد الشحي، متقدماً من المركز الثامن على صهوة الفرس «أريزونا دو ساو» المملوكة لإسطبلات البوادي بزمن قدره 1:00:19 ساعة، بينما تراجع الفارس سهيل الغيلاني من المركز الثالث إلى الخامس بزمن قدره 1:01:09 ساعة.

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