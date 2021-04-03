المصدر: الامارات اليوم

اعتذار

يدرس رئيس لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية الاعتذار عن المنصب، لأنه ليس من دائرة اختصاصه، وأوصى بتعيين شخص مختص في المجال خلفاً له من أجل مصلحة اللعبة.

تزكية

طلب عضو حالي في الاتحادات الفردية من رئيس مجلس إدارته السابق مرافقته للجهة المعنية وتزكيته خلال حملته للترشح لتجديد عضويته في الدورة المقبلة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بسبب عدم القناعة بأدائه الإداري، ما ولّد لديه إحباطاً كبيراً.

عرض

قدمت إدارة نادٍ محترف نجح فريقها في البقاء بالموسم الحالي لدوري الخليج العربي، عرضاً لتجديد عقد المدرب براتب أكثر من الحالي تقديراً لجهوده، لكن المدرب طلب الانتظار لما بعد الجولة المقبلة رغبة منه في عرض أفضل لو حقق الفوز.

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