طاقم تحكيم «إماراتي» يدير نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف مصدر مسؤول لـ«الإمارات اليوم» أن طاقم تحكيم إماراتياً سيدير المباراة النهائية لمسابقة كأس الخليج العربي التي ستجمع فريقي شباب الأهلي والنصر الجمعة المقبل، نافياً ما تردد عن وجود توجه حالياً للاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لقيادة هذه المباراة.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن كلاً من حكام الساحة الدوليين عمر آل علي وأحمد سالم خلفان وعادل النقبي، أبرز المرشحين لقيادة هذه المباراة، نظراً للخبرة التحكيمية الكبيرة التي يتمتع بها كل منهم في إدارة مثل هذه المباريات الكبيرة.

وشهدت الساحة الرياضية ردود فعل واسعة بشأن الحديث عن أن هناك طاقم تحكيم أجنبياً سيدير المباراة، معتبرين أن الصافرة الإماراتية جديرة بقيادة هذه المباراة.

وتحظى مباراة نهائي كأس الخليج العربي بأهمية كبيرة جداً في الأوساط الرياضية كونها تجمع بين فريقين كبيرين هما النصر وشباب الأهلي، فيما أكملت رابطة المحترفين كافة تحضيراتها لإنجاح هذا الحدث الكبير مواصلة للنجاحات الكبيرة التي حققتها في تنظيم مباريات كبيرة.

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