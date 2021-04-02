«هجن الرئاسة» تسيطر على «رموز» مهرجان أمير قطر في الشحانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سيطرت مؤسسة هجن الرئاسة على ألقاب الأشواط الرئيسة «الرموز» في مهرجان أمير قطر بالشحانية، أمس، بعدما فازت بأربعة ألقاب في اليوم الختامي للمهرجان.

وفازت هجن الرئاسة بالرموز الأربعة الكبرى للحيل والزمول، بعدما سجلت «مرضية» لهجن الرئاسة اسمها بأحرف من ذهب في سجل الفائزين بالسيف الذهبي، بتتويجها بسيف أمير قطر، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 12.11.85 دقيقة.

وتوّج «مزعل» لهجن الرئاسة أيضاً تحت قيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، بالخنجر الذهبي للزمول مفتوح، أقوى أشواط الزمول في المهرجان السنوي الكبير، مسجلاً توقيتاً قدره 12.20.61 دقيقة.

وفازت «سمحة» لهجن الرئاسة بقيادة محمد عتيق زيتون المهيري، بالشلفة الذهبية للحيل عمانيات، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 12.13.37 دقيقة.

كما اقتنص «الشهم»‏ ملك هجن الرئاسة بقيادة محمد عتيق بن زيتون، الخنجر الذهبي المخصص لأول أشواط اليوم الختامي، شوط الزمول عمانيات، محققاً توقيتاً زمنياً قدره 12.37.21 دقيقة.

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