العصيمي: مشاركة قياسية في «دولية حمدان بن راشد للريشة الطائرة» رغم «الجائحة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، انطلقت أول من أمس، بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم «ثالثة بطولات فزاع الدولية لعام 2021»، بمشاركة 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة يتنافسون في 19 مسابقة، حيث شهد اليوم الأول إقامة 60 مباراة، وتشهد البطولة الظهور الأول لثلاث دول، هي الكويت ونيبال والمالديف.

وفي فئة wh2 فاز الإيطالي سوما على محمد الزرعوني بشوطين دون رد 21-18 و21-14، فيما فاز الألماني نيلس على حميد السناني 21-2، 21-3 في فئة sl4، وفازت الهولندية صوفيا على سلامة الخاطري

21-7 و21-9 في فئة s14.

وفي فئة sl5 فاز الفرنسي توماس على الكويتي راشد الجلاف 21-8 و21-19.

حضر منافسات اليوم الأول رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي، وأمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية ذيبان المهيري، وعدد من رؤساء الوفود المشاركين في البطولة.

من ناحيته، وصف ماجد العصيمي، المشاركة في النسخة الثالثة بـ«القياسية»، رغم الجائحة التي ألقت بظلالها على العالم، وأدت إلى إيقاف نشاط أصحاب الهمم، مبيناً أن القيادة الرشيدة كانت سبباً رئيساً في عودة النشاط لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.

وقال في بيان صحافي: «بطولة الريشة الطائرة استثنائية بعد قرار اللجنة المنظمة بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي بتغيير مسمى البطولة لتحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عرفاناً وتقديراً لما قدّمه لأصحاب الهمم».

من ناحيته، وصف رئيس اللجنة الفنية للحدث، أحمد الحمادي، انطلاقة البطولة بالجيدة رغم التوقف الإجباري بسبب جائحة كورونا، والذي استمر لمدة 14 شهراً، مبيناً أن اللاعبين الذين شاركوا في نسخة دبي أعربوا عن سعادتهم بعودة النشاط الرياضي الدولي للريشة الطائرة من دبي.

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