لابا وخالد عيسى ومدرب بني ياس الأفضل في جوائز شهر مارس

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، في دوري الخليج العربي، لشهر مارس، التي تنظمها الرابطة برعاية “اتصالات” الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي، وذلك في إطار جهود تحفيز المتفوقين وإبراز أداء المميزين.

وجاء إعلان الفائزين مع نهاية التصويت عبر الموقع الرسمي، وتطبيق الرابطة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بمشاركة كبيرة من الجماهير ومتابعي دوري الخليج العربي، من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوج لابا كودجو، مهاجم العين، بجائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي، بعد تألقه اللافت وتفوقه على منافسيه المرشحين؛ بول امبوكو لاعب الوحدة، خليفة الحمادي مدافع الجزيرة، فابيو ليما صانع ألعاب الوصل، والبرازيلي دودو لاعب خورفكان.

وحصد دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس، جائزة أفضل مدرب، متفوقاً على منافسيه؛ مهدي علي مدرب شباب الأهلي، والبرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين. وظفر خالد عيسى، حارس مرمى العين، بجائزة أفضل حارس، متفوقاً على الثنائي محمد الشامسي حارس الوحدة، وفهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس. وستقوم رابطة المحترفين الإماراتية بتسليم الفائزين جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم، خلال منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري الخليج العربي، التي ستنطلق مساء الجمعة 2 أبريل.

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