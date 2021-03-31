المصدر: الامارات اليوم

مباراة

استغرب الفريق المقابل أحد أندية الهواة استضافة المباراة التي تم تأجيلها لتقام على ملعبه، رغم أن استضافتها ستساعده على الفوز بالنقاط.

رفض

كشف مدير فريق لعبة جماعية في أندية دبي عن رفضه الدخول في الفترة الحالية في مفاوضات مع لاعبيه المحترفين، رغم تتويج فريقه بلقب بطولة الدوري، وذلك بعد أن ربط المفاوضات بإمكانية الهيمنة على جميع ألقاب الموسم.

مسابقة

ينظم الحساب الرسمي لنادي بني ياس على «تويتر» مسابقات دورية لمتابعيه، وذلك من خلال وضع صور جرى تعديلها عبر برنامج «فوتوشوب»، ويحصل الفائزون على جوائز قيمة.

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