تحديد موعد جديد لكأس محمد بن راشد للقدرة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أعلن نادي دبي الفروسية عن تحديد موعد جديد لـ «كأس محمد بن راشد للقدرة»، الذي كان مقرراً الأسبوع الماضي، ليقام السبت المقبل في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وذكر النادي في بيان صحافي: «تقرر إقامة كأس محمد بن راشد للقدرة في الثالث من أبريل المقبل، بينما سيقام كأس جميلتي المخصص للأفراس ضمن (مهرجان محمد بن راشد للقدرة) في الرابع من الشهر نفسه، ويقام كأس المدربين في الخامس من أبريل، على أن يكون السباق المخصص للإسطبلات الخاصة هو ختام موسم سباقات القدرة في دبي، والذي سيقام السادس من الشهر نفسه».

وكان المهرجان قد شهد إقامة السباق المخصص للسيدات لمسافة 120 كيلومتراً، الذي شهد فوز الفارسة الأرجنتينية دلفينا ماريا جوتير باللقب، على صهوة الجواد «زايزوم»، المملوك لإسطبلات إم 7، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة ميثاء محمد القبيسي، على صهوة الجواد «العريبي»، المملوك لإسطبلات إف 3، وحلت في المرتبة الثالثة الفارسة الإسبانية يولاليا غونزاليس، على صهوة الجواد «يوليو سوليوت»، المملوك لإسطبلات إم 7.

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