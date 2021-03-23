4 سباقات في مهرجان محمد بن راشد للقدرة بسيح السلم

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أعلن نادي دبي للفروسية عن تنظيم مهرجان محمد بن راشد للقدرة 2021، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، الذي يستمر على مدار أربعة أيام، ابتداء من اليوم، بتنظيم كأس السيدات، ويختتم الجمعة بمشاركة نخبة من أبرز الفرسان.

وتعد النسخة الحالية التي تشتمل على أربعة سباقات استثنائية، بإقامتها في شهر مارس، بعدما كانت تقام في يناير من كل عام.

وأوضح النادي، في بيان: «يحتل المهرجان مكانة كبيرة لدى مجتمع رياضة القدرة والتحمل، كونه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الداعم الأول لرياضة القدرة والتحمل».

وأضاف: «سيقام السباق الرئيس في مسك الختام، على كأس محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160كم، برعاية شركة لونغين والذي سيكون محط أنظار العالم، باعتباره إحدى أبرز المحطات بأجندة سباقات القدرة المحلية والعالمية، بينما ستفتتح فعاليات المهرجان كأس السيدات لمسافة 120كم، برعاية عزيزي، ويستأنف المهرجان منافساته بإقامة السباق الثاني المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 120كم، تليه في اليوم الثالث كأس جميلتي للأفراس برعاية الطاير للسيارات لمسافة 120كم، والذي يعتبر مناسبة خاصة تجمع الأفراس في تحدٍّ مثير».

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