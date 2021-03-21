راشد العامري يظفر بكأس مهرجان أبوظبي للقدرة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

فاز الفارس راشد عامر العامري، بكأس مهرجان أبوظبي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 120 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وقاد الفارس راشد العامري الجواد «ماريو ناهالا» المملوك لإسطبلات الريف العين للحصول على المركز الأول، رغم حلوله في المركز الـ42 في المرحلة الأولى، ولكن العامري تقدم إلى المركز الـ13 في المرحلة الثانية ثم صعد إلى المركز الخامس في المرحلة الثالثة، قبل أن يقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس علي محمد الحوسني، على صهوة الجواد «أشفا ناتوراج» المملوك لإسطبلات المغاوير، وحل في المرتبة الثالثة الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «أفينير لا ماجوري» المملوك لإسطبلات «إم أر إم».

وشهدت مراحل السباق منافسة قوية، بعدما تصدر الفارس حمدان عدنان سبيل المراحل الثلاث الأولى على صهوة الجواد «كوشايز» المملوك لإسطبلات المغاوير 2، قبل أن ترتفع الإثارة في المرحلة الرابعة ويصعد الفارس راشد العامري إلى المركز الأول.

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