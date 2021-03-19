الاتحاد الآسيوي ينقل مباراة العين وفولاذ إلى الرياض

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل مباراة فريقي العين وفولاذ خوزستان الإيراني ضمن الملحق المؤهل إلى دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك يوم 11 أبريل المقبل.

وذكر اتحاد الكرة في بيان صحافي عبر موقعه، أن مساعيه نجحت في نقل المباراة إلى الرياض بعد أن كانت مقررة في إيران يوم السابع من أبريل، وذلك في إطار حرصه على الوقوف مع الأندية التي تمثلنا في مختلف البطولات الخارجية، وتوفير كل احتياجاتها بهدف تحقيق تطلعاتها وأهدافها.

يذكر أن الفائز بالمباراة سيلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أندية (السد القطري، النصر السعودي، الوحدات الأردني)، وستقام مبارياتها في الرياض للفترة من 14 إلى 30 أبريل المقبل.

- اتحاد الكرة: المساعي نجحت في نقل المباراة إلى الرياض

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