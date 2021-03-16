المصدر: الامارات اليوم

باتو

قال لاعب ميلان السابق، البرازيلي ألكسندر باتو، لصحيفة «فوتبول نافييا» البرازيلية، إنه رفض عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مشيراً إلى أن انتقاله السبت الماضي إلى أورلاندو سيتي الأميركي هو الخيار الأفضل بالنسبة إليه.

استياء

عبّر مسؤول بأحد أندية دوري الخليج العربي لمقربين منه عن استيائه مما وصفها بعملية مماطلة من قبل اللاعب الصاعد، بسبب رفضه التوقيع على تجديد عقده مع النادي.

محاباة

تساءل مسؤول في أحد الأندية عن الأسباب التي دفعت اتحاد لعبة جماعية إلى محاباة نادٍ منافس، والسماح له بالتعاقد مع لاعبين من فئتي المواطنين والمقيمين سبق لهما في الموسم الحالي ذاته اللعب لنادٍ آخر، خصوصاً أنه رفض الموسم الماضي طلب أندية أخرى.

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