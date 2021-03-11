مواجهة ثأرية محتملة في دبي عمرها 15 عاماً بين نادال وفيدرر

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أكّدت اللجنة المنظمة العليا لبطولات «تنس دبي» مشاركة المصنّف الثاني عالمياً الإسباني رافائيل نادال، في بطولة دبي للاعبين المحترفين، عبر بطاقة دعوة وجهت إلى النجم الإسباني للدخول منافساً على لقب النسخة 29 للرجال، التي تستهل الأحد المقبل، وتمتد حتى 20 الجاري، بجوائز تبلغ 1.9 مليون دولار، في مشاركة تفتح الباب على مصراعيه لمواجهة ثأرية محتملة عمرها 15 عاماً ينتظرها السويسري روجيه فيدرر، لرد اعتبار خسارته نهائي نسخة 2006 أمام نادال بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (6-2 و4-6 و4-6).

ويعود نادال إلى دبي بعد غياب دام 13 عاماً عن بطولتها، وتحديداً منذ خسارته ربع نهائي نسخة 2008 أمام الأميركي أندري روديك (7-6 6-2).

وقال مدير بطولات «سوق دبي الحرة للتنس»، صلاح تهلك، لـ«الإمارات اليوم»: «إن مشاركة رافائيل نادال إلى جانب السويسري روجيه فيدرر، في النسخة 29، تعدّ مكسباً كبيراً للبطولة، وتعزّز من مكانتها واحدة من أهم بطولات التنس على أجندة الاتحاد الدولي ورابطة محترفي التنس».

وأوضح: «عودة نادال إلى أروقة دبي، بعد غياب دام 13 عاماً، تمثل دفعة قوية للبطولة من جهة، وتؤكد المكانة التي تحظى بها (تنس دبي) على صعيد كبار نجوم اللعبة من جهة أخرى»، مضيفاً أن العامل الرئيس في عودة نادال للمشاركة هو السُمعة الجيدة التي تتمتع بها الإمارات في الكفاءة التنظيمية العالية لبطولاتها من جهة، بجانب الريادة العالمية في الفترة الحالية في السيطرة على انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وتصدرها دول العالم في معدلات تلقي اللقاح والإجراءات الاحترازية.

وأضاف: «نفخر بما تحققه الإمارات من نجاحات في مختلف المجالات، وبقدرتها على توفير بيئة آمنة للرياضيين، ما شكل دعماً قوياً لنا في بطولة (سوق دبي الحرة للتنس)، باستقطاب أبرز نجوم الكرة الصفراء، ونحن ملتزمون بتطبيق أعلى درجات السلامة للحفاظ على صحة اللاعبين، وبكل الشروط التي يطلبها الاتحاد الدولي للعبة».

وتابع: «وجود السويسري فيدرر في دبي على مدار الأشهر الثلاثة الماضية استعداداً لعودته إلى البطولات، عقب الإصابة التي تعرّض لها العام الماضي، وأجبرته على الخضوع لعمل جراحي أبعده طوال الموسم، ليمثل وجوده الدائم في دبي مصدر سعادة لنا، كونه وجد الظروف الصحية المناسبة التي تساعده على التدريب وتجهيز نفسه، وبانضمام نادال في النسخة الجديدة يمثل مصدر فخر جديد لنا».

وتعدّ مشاركة الإسباني نادال في نسخة 2021 الخامسة له تاريخياً في بطولات «تنس دبي»، بعد أن سجل ظهوره الأول في نسخة 2004، واتبعها بالفوز بلقب نسخة 2006 على حساب السويسري روجيه فيدرر، قبل أن يكتفي في آخر مشاركتين 2007 و2008 بالوداع من الدور ربع النهائي.

مشاركات رفائيل نادال في «تنس دبي»

- المشاركات السابقة في دبي: 4 مرات.

- الفوز باللقب: مرة واحدة (2006).

- الفوز بالمباريات في «تنس دبي»: 11 مباراة.

- الخسارة بالمباريات في «تنس دبي»: 3 مباريات.

- الفوز بالمجموعات في «تنس دبي»: 21 مجموعة.

- الخسارة بالمجموعات في «تنس دبي»: 11 مجموعة.

- الفوز بالأشواط في «تنس دبي»: 167 شوطاً.

- الخسارة بالأشواط في «تنس دبي»: 137 شوطاً.

• نادال يعود إلى «تنس دبي» بعد غياب دام 13 عاماً، وتحديداً منذ خسارته أمام الأميركي أندري روديك.

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