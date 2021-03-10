عبدالرحيم محاضراً في دورة «حكام الشطرنج»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد الآسيوي للشطرنج عن إقامة دورة متقدمة لصقل وترقي حكام اللعبة، ضمن خطة النشاط لعام 2021، وذلك عبر تطبيق الاتصال المرئي «زووم»، في إطار التعاون بين أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج مع لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي.

وتقام الدورة من السابع إلى 11 أبريل المقبل، ويحاضر فيها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي، المحاضر الدولي الخبير الفني الإماراتي مهدي عبدالرحيم. ويتضمن برنامج الدورة شرح قانون الشطرنج، بما فيه الشطرنج العادي والسريع والخاطف، وأنظمة الوقت الدولية المختلفة، وأنظمة كسر التعادل الدولية، والنظام السويسري، وحسابات التصنيف الدولي، والألقاب الدولية للحكام واللاعبين، وقواعد مكافحة الغش (اللعب النظيف) واستخدام الساعة الإلكترونية، وجوانب أخرى كثيرة.

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