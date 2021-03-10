مفاجآت المشاركات ببطاقة دعوة مستمرة في «تنس دبي».. والأميركية غوف الأبرز

المصدر: جوني جبور - دبي

واصلت المصنفة 40 على العالم، الأميركية كوكو غوف (16 عاماً) مفاجآتها بـ«تنس دبي»، عقب نجاحها، أمس، في أن تصبح أصغر لاعبة بتاريخ البطولة تتأهل إلى دور الـ16، بعد فوزها على التشيكية، ماركيتا فوندورسوفا، المصنفة 20 على العالم، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (3-6 و6-0 و6-4)، في مباراة امتدت ساعة و50 دقيقة، بختام الدور التمهيدي الثاني، للبطولة المقامة حالياً على ملاعب «سوق دبي الحرة»، وتستمر حتى 13 الجاري، بجوائز تبلغ 1.8 مليون دولار، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة.

وشهدت البطولة تألق اللاعبات المشاركات ببطاقة دعوة، وأبرزهن غوف، التي أكدت امتلاكها موهبة كبيرة قادتها، منذ 2019، إلى أن تلقب بـ«الفتاة المعجزة»، خصوصاً أنها حصلت على لقب أصغر لاعبة مشاركة في بطولة ويمبلدون العريقة بنسختها الأخيرة، وهي بسن الـ15، وأول لاعبة بهذا العمر تصعد إلى أدوار متقدمة في إحدى أعرق بطولات الـ«غراند سلام»، حين تمكنت من الفوز في الدور الأول على مواطنتها المخضرمة، فينوس وليامز، صاحبة الألقاب الخمسة في «ويمبلدون».

وأعربت غوف عن سعادتها بمواصلة التألق في دبي، وقالت في تصريحات صحافية: «سعيدة بالمستوى الذي أقدمه هنا في مشاركتي الأولى، وأطمح إلى بلوغ النهائي الذي يتزامن، السبت المقبل، مع يوم ميلادي الـ17، خصوصاً أن الفوز باللقب سيحمل الكثير من المعاني في مسيرتي المهنية».

وأضافت: «أشعر بأنني أكبر من عمري، خصوصاً أنني دائمة الحرص على اكتساب الخبرات، وبذل الكثير من الجهد والعمل لتطوير مهاراتي».

وواصلت اللاعبات اللواتي حصلن على بطاقات دعوة، تألقهن في النسخة الحالية، بعد أن أكدت المصنفة 88 على العالم، الروسية أنستازيا بوتوفا، صوابية اختيارها من قبل اللجنة المنظمة، بمنحها بطاقة دعوة للانضمام إلى قائمة اللاعبات المنافسات على لقب نسخة 2021، وذلك بعد أن حجزت مكاناً لها في دور الـ16، بفوزها على المصنفة الـ20 عالمياً، الأميركية ماديسون كيز، بمجموعتين دون رد (6-4 و6-3) في مباراة امتدت ساعة و25 دقيقة.

في جانب آخر، فجّرت المصنفة 125 عالمياً، التشيكية تيريزا مارتينكوفا، أكبر المفاجآت بإقصائها المصنفة الـ11 على العالم، الهولندية كيكي بيرتينس، في ساعة و20 دقيقة بواقع مجموعتين دون رد (6-1 و6-4).

وتلتقي مارتينكوفا اليوم في دور الـ16، نظيرتها الأميركية غوف، في لقاء يحمل في عنوانه الأبرز المواجهة التي تجمع أبرز مفاجآت نسخة 2021، تطمح له كلتا اللاعبتين لبلوغ ربع النهائي في الظهور الأول لهما.

واستهلت المصنفة السادسة عالمياً، التشيكية كارولينا بليشكوفا، مشوارها بفوز صعب على اللاتفية، أناستازيا سيفاستوفا، المصنفة 55 عالمياً بمجموعتين لمجموعة واحدة، واحتاجت بليشكوفا لساعتين و13 دقيقة للإطاحة بسيفاستوفا.

أبرز نتائج ختام الدور التمهيدي الثاني

الأميركية غوف X التشيكية

فوندورسوفا (3-6 و6-0 و6-4).

الروسية بوتوفا X الأميركية

كيز (6-4 و6-3).

التشيكية مارتينكوفا X

الهولندية بيرتينس (6-1 و6-4).

التشيكية بليشكوفا X اللاتفية

سيفاستوفا (6-3 و6-7 و6-2).

السويسرية بنشيتش X الروسية

كوديرميتوفا (6-4 و5-7 و6-4).

بطلة 2019 تعاني لبلوغ دور الـ 16

واجهت المصنفة 12 عالمياً وبطلة نسخة 2019، السويسرية بليندا بنشيتش، صعوبة كبيرة لضمان بطاقة العبور إلى الدور 16، وذلك إثر الانتصار الصعب الذي حققته السويسرية على منافستها الروسية، فيرونيكا كوديرميتوفا، المصنفة 34 عالمياً، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (6-4 و5-7 و6-4)، في مباراة ماراثونية هي الأطول في النسخة الحالية استمرت لساعتين و40 دقيقة.

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