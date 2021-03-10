المصدر: الامارات اليوم

إصابة

استغرب جمهور الفريق، الذي ينافس في البقاء بدوري الخليج العربي، التعاقد مع اللاعب الأجنبي، الذي تبين لاحقاً أنه لم يكن لائقاً طبياً، وذلك بعد تعرضه للإصابة بشكل مبكر، إثر انضمامه إلى الفريق.

لقاءات

أوقف فريق ينافس في دوري الخليج العربي كل اللقاءات الصحافية، خلال الفترة المقبلة، نظراً لحساسية وضعه في جدول الترتيب، والرغبة بالتركيز في المباريات المقبلة.

مهاجم

قال مراقبون إن سعي إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي لاستقطاب مهاجم جديد، لن يحل مشكلة تراجع النتائج، كون السبب الرئيس فيها التخبط الإداري.

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