المصدر: الامارات اليوم

رفض

تلقى لاعب عرضاً مالياً ضعيفاً للانتقال إلى نادٍ آخر، وعند استفساره عن السبب أجابوه بأن ناديه الحالي يحتل مركزاً متدنياً في الترتيب، فرفض العرض لأنه لا يريد أن يدفع ثمن خسارة فريقه.

مجاملة

استغرب إداري بفريق للعبة فردية مجاملة لجنة المسابقات في الاتحاد المعني فرقاً بعينها دون غيرها، عند تحديد مواعيد البطولات التي ينظمها الاتحاد، ودون التشاور مع الفرق المشاركة.

استقالة

حمّل مراقبون المسؤول الكبير بأحد أندية دوري الخليج العربي مسؤولية تراجع نتائج الفريق، بسبب ما وصفوه بالتخبط الإداري، مطالبين باستقالته أو إقالته.

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